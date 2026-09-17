Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який дозволить переселенцям з тимчасово окупованих територій використовувати житловий ваучер на 2 млн гривень як перший внесок за іпотекою, зокрема за програмою «єОселя».

Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області поповниться новим механізмом — державний житловий ваучер хочуть дозволити поєднувати з іпотечним кредитом. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15335, який має усунути юридичні перешкоди для такої комбінації.

Про ініціативу повідомляє портал «Акцент» із посиланням на «Гуманітарне Запоріжжя». Важливо розуміти: документ ще не набув чинності. Для остаточного запровадження механізму парламент має ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому, після чого його повинен підписати президент.

Як планують поєднати ваучер та іпотеку

Номінал житлового ваучера становить два мільйони гривень. Ці гроші можна спрямувати на придбання квартири чи будинку або інвестувати в будівництво нового житла. Якщо вартості ваучера не вистачатиме, різницю дозволять покрити власними коштами або іпотечним кредитом, зокрема за державною програмою «єОселя».

Фактично ваучер зможе виконувати роль першого внеску. Наприклад, якщо квартира коштує три мільйони гривень, два мільйони можна буде сплатити державним ваучером, а ще один мільйон — отримати в кредит. Водночас позичальник має відповідати вимогам банку та умовам обраної іпотечної програми.

Що змінює законопроєкт

Головною проблемою було те, що банки не могли повноцінно оформлювати в заставу нерухомість, частково придбану за державні кошти. Законопроєкт має врегулювати цей механізм. У разі остаточного ухвалення документа житло, придбане за допомогою ваучера та кредиту, можна буде передати банку в іпотеку, а банк зможе використовувати цю нерухомість як забезпечення кредиту.

Ваучер дозволять поєднувати не лише з «єОселею», а й з іншими іпотечними програмами. Отримувач зможе обрати дорожче житло, доплативши різницю кредитними або власними коштами.

Які обмеження діятимуть

Придбане за такою схемою житло не можна буде продати, подарувати або повторно передати в іпотеку протягом п'яти років. Винятком стане звернення стягнення кредитором, якщо позичальник не виконуватиме зобов'язання за кредитом. Сам житловий ваучер також можна використати протягом п'яти років після його отримання.

На першому етапі програма охоплює ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідають іншим установленим вимогам. Докладні умови участі оприлюднило Міністерство соціальної політики.

Грошей вистачає не всім

Головною проблемою програми залишається обмежене фінансування. За оприлюдненими даними, позитивні рішення отримали понад 37 тисяч заявників, однак наявного ресурсу вистачило приблизно на 3,3 тисячі ваучерів. Тож новий законопроєкт розширює можливості використання допомоги, але не розв'язує питання нестачі коштів.

Що робити тим, хто чекає на ваучер

Навіть після остаточного ухвалення документа скористатися поєднанням ваучера та іпотеки зможуть лише ті родини, для яких держава фактично профінансує сертифікат. Поки законопроєкт перебуває на стадії розгляду, переселенцям варто стежити за офіційними повідомленнями Міністерства соціальної політики про умови участі та порядок отримання ваучера.

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