Перед началом отопительного сезона цены на аренду автономных частных домов в Киевской области взлетели в 3,7 раза — до $2500 в месяц.

Аренда жилья в Киевской области снова дорожает — перед началом отопительного сезона цены на автономные частные дома взлетели в 3,7 раза, а наибольший спрос — на энергонезависимое жилье с генераторами и автономным отоплением.

О стремительном подорожании сообщило издание «Киевщина 24/7» со ссылкой на данные рынка недвижимости. Арендаторы чаще всего ищут компактные энергоэффективные дома с резервным питанием, автономным отоплением, собственным водоснабжением и интернетом.

По данным платформы ЛУН, еще в августе 2026 года медианная стоимость аренды частного дома в Киевской области достигла $2500 в месяц — это самый высокий показатель за последние два года. Только за год аренда домов в Киевской области подорожала примерно на 25%.

Почему цены взлетели именно сейчас

Предыдущий максимум фиксировали в феврале 2026 года, когда медианная ставка составляла $2200. После стабилизации ситуации в энергосистеме цены временно снизились, однако летом рынок снова пошел вверх: к традиционному сезонному спросу на загородное жилье добавилась подготовка арендаторов к возможным зимним блэкаутам.

Медианная цена означает, что половина актуальных предложений стоила дешевле $2500, а половина — дороже. Итоговая стоимость конкретного объекта зависит от расположения, площади, состояния дома и уровня его автономности. Самыми дорогими остаются полностью энергонезависимые дома.

Что учесть, выбирая автономный дом

Арендаторы, готовящиеся к холодам, прежде всего проверяют три вещи: наличие генератора или солнечных панелей с аккумуляторами, автономную систему отопления (твердотопливный котел или тепловой насос) и независимое водоснабжение со скважиной. Важным также стал стабильный интернет: многие работают из дома и не могут позволить себе перебои связи.

По прогнозу ЛУН: если зимой вернутся длительные отключения, аренда автономных домов может подорожать еще на 5–15%. Зато владельцам объектов без резервного питания или независимого отопления, вероятно, придется снижать цены, чтобы найти арендаторов.

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