Киевский авиационный институт совместно с MIT запускают в Киеве бесплатную 10-недельную инженерную программу Ukraine Innovation and Engineering Lab.

Проезд в Киевской области подорожал, поэтому полезная бесплатная возможность придется кстати: в Киеве открыли набор на 10-недельную инженерную программу Ukraine Innovation and Engineering Lab. Ее совместно запускают Киевский авиационный институт и Massachusetts Institute of Technology (MIT).

О старте набора сообщило РБК-Украина со ссылкой на релиз Киевского авиационного института. Обучение бесплатное, а еженедельные офлайн-занятия будут проходить в лабораториях КАИ в Киеве.

К участию планируют отобрать более 100 студентов и специалистов с техническим опытом, которых объединят в команды по 10 участников. Каждая команда получит собственный технологический кейс и пройдет полный цикл создания продукта — от исследования проблемы до готового прототипа.

Программа базируется на курсе MIT, но адаптирована к украинскому контексту. С участниками будут работать более 40 менторов и экспертов. Среди направлений — искусственный интеллект, робототехника, автономные системы, аэрокосмические технологии, кибербезопасность и цифровая инженерия.

Кто может податься

Заявку могут подать студенты старших курсов бакалавриата, магистранты, а также кандидаты с техническим опытом в программировании, искусственном интеллекте, робототехнике, электронике или инженерии.

Как принять участие

Регистрация на программу уже открыта. После завершения обучения, в феврале 2027 года, команды презентуют свои разработки на Demo Day. Лучшие прототипы могут получить дальнейшее развитие вместе с компаниями-партнерами.

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