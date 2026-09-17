Київський авіаційний інститут спільно з MIT запускають у Києві безкоштовну 10-тижневу інженерну програму Ukraine Innovation and Engineering Lab.

Проїзд у Київській області подорожчав, тож корисна безкоштовна можливість припаде в нагоді: у Києві відкрили набір на 10-тижневу інженерну програму Ukraine Innovation and Engineering Lab. Її спільно запускають Київський авіаційний інститут та Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Про старт набору повідомила РБК-Україна з посиланням на реліз Київського авіаційного інституту. Навчання безкоштовне, а щотижневі офлайн-заняття проходитимуть у лабораторіях КАІ в Києві.

До участі планують відібрати понад 100 студентів та фахівців із технічним досвідом, яких об'єднають у команди по 10 учасників. Кожна команда отримає власний технологічний кейс і пройде повний цикл створення продукту — від дослідження проблеми до готового прототипу.

Програма базується на курсі MIT, але адаптована до українського контексту. З учасниками працюватимуть понад 40 менторів та експертів. Серед напрямів — штучний інтелект, робототехніка, автономні системи, аерокосмічні технології, кібербезпека та цифрова інженерія.

Хто може податися

Заявку можуть подати студенти старших курсів бакалаврату, магістранти, а також кандидати з технічним досвідом у програмуванні, штучному інтелекті, робототехніці, електроніці чи інженерії.

Як узяти участь

Реєстрація на програму вже відкрита. Після завершення навчання, у лютому 2027 року, команди презентують свої розробки на Demo Day. Найкращі прототипи можуть отримати подальший розвиток разом із компаніями-партнерами.

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