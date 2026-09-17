Перед початком опалювального сезону ціни на оренду автономних приватних будинків у Київській області злетіли в 3,7 раза — до $2500 на місяць.

Оренда житла на Київщині знову дорожчає — перед початком опалювального сезону ціни на автономні приватні будинки злетіли в 3,7 раза, а найбільший попит — на енергонезалежне житло з генераторами та автономним опаленням.

Про стрімке подорожчання повідомило видання «Київщина 24/7» із посиланням на дані ринку нерухомості. Орендарі найчастіше шукають компактні енергоефективні будинки з резервним живленням, автономним опаленням, власним водопостачанням та інтернетом.

За даними платформи ЛУН, ще в серпні 2026 року медіанна вартість оренди приватного будинку в Київській області сягнула $2500 на місяць — це найвищий показник за останні два роки. Лише за рік оренда будинків на Київщині подорожчала приблизно на 25%.

Чому ціни злетіли саме зараз

Попередній максимум фіксували в лютому 2026 року, коли медіанна ставка становила $2200. Після стабілізації ситуації в енергосистемі ціни тимчасово знизилися, однак улітку ринок знову пішов угору: до традиційного сезонного попиту на заміське житло додалася підготовка орендарів до можливих зимових блекаутів.

Медіанна ціна означає, що половина актуальних пропозицій коштувала дешевше $2500, а половина — дорожче. Підсумкова вартість конкретного об'єкта залежить від розташування, площі, стану будинку та рівня його автономності. Найдорожчими залишаються повністю енергонезалежні будинки.

Що врахувати, обираючи автономний будинок

Орендарі, які готуються до холодів, насамперед перевіряють три речі: наявність генератора або сонячних панелей із акумуляторами, автономну систему опалення (твердопаливний котел чи тепловий насос) і незалежне водопостачання зі свердловиною. Важливим також став стабільний інтернет: багато хто працює з дому і не може дозволити собі перебої зв'язку.

За прогнозом ЛУН: якщо взимку повернуться тривалі відключення, оренда автономних будинків може подорожчати ще на 5–15%. Натомість власникам об'єктів без резервного живлення або незалежного опалення, ймовірно, доведеться знижувати ціни, щоб знайти орендарів.

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