Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив виплату грошової допомоги на спорядження ще 70 військовослужбовцям — кожен отримає по 10 000 гривень.

Графік поїздів «Львів — Тернопіль» змінився напередодні, а ще важливіша міська новина стосується захисників: виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив виплату грошової допомоги на спорядження ще 70 військовослужбовцям — кожному по 10 000 гривень.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 16 вересня 2026 року. Як повідомляє Тернопільська міська рада, гроші спрямують на придбання необхідного спорядження для військових, які захищають Україну. Загалом ідеться про 700 тисяч гривень.

Така допомога для Тернополя вже не перша: у березні 2026 року місто перерахувало по 10 000 гривень на спорядження 279 військовим. Нинішній транш — продовження міської програми підтримки захисників та їхніх родин.

Що ще отримають військові від Тернополя

Крім виплат на спорядження, того ж дня виконком затвердив й інші види допомоги для захисників. Зокрема, ще 25 військових із Тернополя отримають одноразову матеріальну допомогу на лікування — по 15 000 гривень кожному.

Також від міста передадуть військовим підрозділам п'ять терміналів Starlink Mini та генератор. У міській раді пояснили: обладнання забезпечить захисників зв'язком і автономним живленням для виконання бойових завдань.

Куди звертатися з питань допомоги

За довідками щодо міських виплат для військових можна звертатися до Центру надання адміністративних послуг Тернополя або на гарячу лінію міста за номером 067 447 29 19. Переліки отримувачів допомоги затверджує виконавчий комітет, а деталі про наступні виплати міськрада публікує на своєму офіційному сайті.

Тернопіль продовжує системну підтримку військових: лише за один день виконавчий комітет ухвалив одразу кілька рішень — виплати на спорядження, допомогу на лікування та передачу техніки зв'язку для підрозділів на фронті.

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