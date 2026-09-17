Исполком Львова принял изменения в городской бюджет: 119,38 млн грн сняли со сферы обращения с мусором и направили на водоканал и электротранспорт. Рассказываем, что это значит для коммунальных предприятий накануне зимы.

Коммунальные тарифы во Львове снова в центре внимания — исполком города принял изменения в бюджет, где за сухими цифрами перераспределения скрывается тревожная картина. Как сообщает «Львовская газета», город забирает 119,38 млн грн из департамента экономического развития и срочно направляет их на коммунальные нужды.

Деньги снимают с двух статей: 89,38 млн грн — с обеспечения сбора и вывоза мусора, еще 30 млн грн — с поддержки стратегических инициатив КП «Зелене місто». Взамен средства перебрасывают двум коммунальным предприятиям.

Куда именно пойдут 119 миллионов

Наибольшая часть — 60 млн грн — «Львовэлектротрансу» на содержание и развитие наземного транспорта. Еще 29,38 млн грн направляют «Львовводоканалу» на водопроводно-канализационное хозяйство. Показательно, что сумма, снятая с мусорной статьи (89,38 млн грн), копейка в копейку совпадает с суммой, выделенной двум коммунальным предприятиям.

Такое совпадение — не случайность. Мусороперерабатывающий завод на Пластовой, за строительство которого отвечает «Зелене місто», давно превратился в долгострой. В марте 2026 года польский подрядчик ControlProcess S.A. покинул площадку из-за долгов. Осенью город заявил о новом подрядчике из Ровно, но тот займется только электрической частью работ. Запуск завода снова перенесли уже на 2027 год.

Сокращение на 30 млн — официальное признание заморозки

Сокращение финансирования КП «Зелене місто» на 30 млн составляет фактически официальное признание того, что проект заморожен. Но снятие почти 90 млн грн непосредственно с логистики вывоза мусора — сигнал тревожнее. Это деньги на перевозчиков, топливо и обслуживание техники. Без них накануне зимы город рискует получить переполненные мусорные площадки.

Напомним, что с 1 августа вода во Львове подорожала на 118% — до 56,38 грн за кубометр. Но такой скачок тарифа, по словам чиновников, покрывает лишь текущие расходы водоканала, без инвестиций в модернизацию сетей. Теперь предприятию понадобились еще 29,38 млн грн на реагенты, энергию и ликвидацию аварий, чтобы пережить зиму.

Дорогие билеты не спасли электротранспорт

В мае этого года выросла и стоимость проезда в общественном транспорте Львова. Но это не помешало «Львовэлектротрансу» получить еще 60 млн грн дотаций. Формулировка назначения платежа максимально размыта, что намекает на закрытие кассового разрыва — скорее всего, компании не хватает средств на электроэнергию (тарифы для промышленности выросли) или там зарплаты работников депо.

Три истории про мусор, воду и транспорт складываются в одну: коммунальные предприятия Львова входят в зиму с финансовыми проблемами, которые повышение тарифов не решило. «Латание дыр» происходит за счет сферы обращения с мусором, чьи стратегические проекты буксуют уже не первый год.

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