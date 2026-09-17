В Черновцах существенно подорожали мясо, рыба и яйца, и жители города вынуждены всё чаще ограничивать себя в покупках основных продуктов.

Отопительный сезон в Черновцах в этом году ожидается напряженным из-за последствий ударов по энергетике, а дорогая энергия вместе с топливом тянут вверх цены на продукты в магазинах города. Журналист BUK media Богдан Слюсар вышел на улицы Черновцов и расспросил прохожих, ощущают ли они рост цен: подорожание подтвердили почти все опрошенные, отличались лишь способы, которыми люди на него реагируют.

Чаще всего черновчане называли конкретные категории товаров, которые уже больно бьют по кошельку. «На мясо очень подорожало, на рыбу подорожало», — рассказала одна из женщин. Она же описала ситуацию с яйцами: по ее словам, за две минуты в магазине цена изменилась с 5,70 до 5,75 гривни. По оценке собеседницы, больше всего рост затронул прежде всего базовые продукты.

Часть опрошенных воспринимает дороговизну как неизбежность. «Нормальная ситуация. А какую вы хотели бы видеть ситуацию? Все дорожает: топливо подорожало, поэтому должны подорожать цены в продуктовых магазинах», — пояснил один из мужчин.

Экономят или «выкручиваются как могут»

Другие признаются, что уже вынуждены ограничивать себя в покупках. «Больше экономим, потому что цены выросли. Поэтому нужно немного себе в чем-то отказывать. Отказываемся, как-то так выживаем», — рассказала женщина. Еще один черновчанин пояснил, что теперь берет только необходимое: «То, что мы должны покупать, то покупаем, но уже ограниченно». Кто-то оценил ситуацию еще короче: «Все подорожало. Как выкручиваемся, как можем».

Впрочем, есть и те, кто экономить не может принципиально. «Ничего не экономлю, потому что все нужно. Дети есть хотят. Хочешь не хочешь, а нужно», — пояснила одна из жительниц города. Для таких семей рост цен означает не меньшую продуктовую корзину, а проедание сбережений или новые долги.

Несколько опрошенных напрямую связали подорожание с войной. «Меньше не стало, а дороже стало. Нужно войну заканчивать. Закончится война, а сейчас пока вынуждены терпеть», — отметил мужчина. Одна из женщин сравнила украинские цены с европейскими: по ее словам, август она провела в Европе, и отдельные позиции в Украине оказались даже дороже. Как пример привела плавленые сырки Philadelphia, которые, по ее наблюдению, в Турции стоят значительно меньше.

Черновицкая область, напоминает издание, остается регионом с самым низким уровнем средней заработной платы в Украине, поэтому рост цен на базовые продукты здесь ощущается особенно остро. Стоимость питания зависит не только от сезонности, но и от цен на топливо, логистики и расходов производителей на электроэнергию — последние выросли из-за ударов по энергетической инфраструктуре.

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