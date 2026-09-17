У Чернівцях суттєво подорожчали м'ясо, риба та яйця, і мешканці міста змушені дедалі частіше обмежувати себе в покупках продуктів.

Опалювальний сезон у Чернівцях цього року очікується напруженим через наслідки ударів по енергетиці, а дорога енергія разом із пальним тягнуть угору ціни на продукти в магазинах міста. Журналіст BUK media Богдан Слюсар вийшов на вулиці Чернівців і розпитав перехожих, чи відчувають вони зростання цін: подорожчання підтвердили майже всі опитані, різнилися лише способи, якими люди на нього реагують.

Найчастіше чернівчани називали конкретні категорії товарів, які вже боляче б'ють по гаманцю. «На м'ясо дуже подорожчало, на рибу подорожчало», — розповіла одна з жінок. Вона ж описала ситуацію з яйцями: за її словами, за дві хвилини в магазині ціна змінилася з 5,70 до 5,75 гривні. За оцінкою співрозмовниці, найбільше зростання торкнулося передусім базових продуктів.

Частина опитаних сприймає дорожнечу як неминучість. «Нормальна ситуація. А яку ви хотіли би бачити ситуацію? Все дорожчає: пальне подорожчало, тому мусять подорожчати ціни в продуктових магазинах», — пояснив один із чоловіків.

Економлять або «викручуються як можуть»

Інші зізнаються, що вже змушені обмежувати себе в покупках. «Більше економимо, тому що ціни виросли. Тому потрібно трошки собі в чомусь відмовляти. Відмовляємося, якось так виживаємо», — розповіла жінка. Ще один чернівчанин пояснив, що тепер бере лише необхідне: «Те, що мусимо купувати, то купуємо, але обмежено вже». Хтось оцінив ситуацію ще коротше: «Все здорожчало. Як викручуємося, як можемо».

Втім, є й ті, хто економити не може принципово. «Нічого не економлю, тому що все треба. Діти їсти хочуть. Хочеш не хочеш, а потрібно», — пояснила одна з мешканок міста. Для таких родин зростання цін означає не менший продуктовий кошик, а проїдання заощаджень або нові борги.

Декілька опитаних напряму пов'язали подорожчання з війною. «Менше не стало, а дорожче стало. Треба війну закінчувати. Закінчиться війна, а зараз поки що мусимо терпіти», — зазначив чоловік. Одна з жінок порівняла українські ціни з європейськими: за її словами, серпень вона провела в Європі, і окремі позиції в Україні виявилися навіть дорожчими. Як приклад навела плавлені сирки Philadelphia, які, за її спостереженням, у Туреччині коштують значно менше.

Чернівецька область, нагадує видання, лишається регіоном із найнижчим рівнем середньої заробітної плати в Україні, тому зростання цін на базові продукти тут відчутне особливо гостро. Вартість харчування залежить не лише від сезонності, а й від цін на пальне, логістики та витрат виробників на електроенергію — останні зросли через удари по енергетичній інфраструктурі.

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