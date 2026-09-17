Салат цезар з куркою готується простіше, ніж здається: соковита запечена курка, хрусткі грінки та насичена домашня заправка. Соус можна зробити заздалегідь — він чудово зберігається в холодильнику до тижня.

Рецепт класичного грецького салату ми вже публікували — а салат цезар потребує зовсім іншого підходу до заправки. Тут головне — баланс між соковитою куркою, хрусткими грінками та щільною, але ніжною соусною основою з анчоусами й пармезаном. Рецепт розрахований на 2–4 порції, а більша частина часу припадає лише на маринування курки.

Інгредієнти для салату цезар з куркою

Для курки:

1 зубчик часнику (натерти або дрібно нарізати);

2 ст. л. діжонської гірчиці;

2 ст. л. оливкової олії extra virgin;

2 ч. л. меду;

½ ч. л. солі;

2 курячі стегна без шкіри та кісток.

Для грінок:

2 товсті скибки хліба;

3 ст. л. оливкової олії extra virgin;

сіль;

свіжомелений чорний перець.

Для заправки та збірки:

5 філе анчоусів в олії (олію злити, анчоуси розім'яти в пасту);

2 великі яєчні жовтки;

1 зубчик часнику (натерти або дрібно нарізати);

2 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку;

½ склянки (приблизно 120 мл) оливкової олії extra virgin;

2 ст. л. дрібно натертого пармезану + ще для подачі;

сіль;

свіжомелений чорний перець;

2 серцевини салату ромен (нарізати або порвати на шматочки).

Як приготувати салат цезар з куркою: покроково

Курка. У середній мисці збийте вінчиком часник, гірчицю, олію, мед і сіль. Додайте курячі стегна та добре перемішайте, щоб м'ясо повністю покрилося маринадом. Поставте в холодильник щонайменше на 30 хвилин або до 8 годин.

Грінки. Тим часом наріжте або порвіть хліб на шматочки розміром близько 2,5 см і перекладіть у велику миску. Додайте олію, приправте сіллю та чорним перцем. Чистими руками добре перемішайте, щоб кожен шматочок був повністю покритий олією.

Розігрійте духовку до 220 °C. Викладіть хліб рівним шаром на деко з бортиками, а курку дістаньте з маринаду та викладіть на інше деко. Поставте обидва дека в духовку й запікайте 7 хвилин.

Потім перемішайте грінки, поміняйте дека місцями та запікайте ще приблизно 7 хвилин — поки грінки не стануть золотистими й хрусткими, а термометр, вставлений у найтовщу частину курки, не покаже 74 °C. За бажанням увімкніть гриль ще на 2 хвилини, щоб курка зверху злегка підрум'янилася. Дайте курці відпочити близько 10 хвилин перед нарізанням.

Заправка. У середній мисці збийте анчоуси, яєчні жовтки, часник і лимонний сік. Повільно, тонкою цівкою вливайте олію, постійно збиваючи вінчиком, поки заправка не стане густою та однорідною. Додайте пармезан, посоліть і поперчіть.

Збірка. Покладіть листя ромену у велику миску, полийте половиною заправки та обережно перемішайте салатними щипцями або чистими руками. Спробуйте й за потреби додайте ще заправки на свій смак.

Розкладіть салат цезар по тарілках, зверху викладіть нарізану курку та грінки. Посипте пармезаном і чорним перцем. Решту заправки подайте окремо.

Цей салат цезар виходить досить насиченим, тому заправку краще додавати поступово — надлишок соусу зробить страву занадто важкою. Заправку можна приготувати заздалегідь і зберігати в герметичному контейнері в холодильнику до тижня.

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