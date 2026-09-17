Ціни на житло у Черкасах подорожчали на 20–30% за рік, а тепер прискорилося й зростання цін на продукти. Держстат зафіксував прискорення інфляції на Черкащині впродовж літа, а Нацбанк прогнозує збереження цінового тиску до кінця року — про це повідомляє Суспільне Черкаси.

Місцеві жителі називають подорожчання дуже відчутним для сімейного бюджету. Найбільше за літо зросли ціни на зелень та овочі, крупи, а також на товари, потрібні перед початком навчального року. Для родин із дітьми вересневі закупівлі до школи обернулися помітно більшими чеками.

Що подорожчало найбільше

За даними Держстату, зростання цін охопило харчові продукти щоденного попиту. Зелень і частина овочів дорожчали через сезонні чинники та витрати на перевезення, крупи — через подорожчання сировини й енергоносіїв. Окремо підскочили цінники на канцелярію та шкільне приладдя, на які перед 1 вересня традиційно зростає попит.

Прогноз Нацбанку на кінець року

Національний банк прогнозує, що до кінця 2026 року інфляційний тиск в Україні зберігатиметься. Через атаки на логістику та енергетику ціни продовжують зростання, і річний показник інфляції в країні вже прискорився до 8,1%. Для споживачів це означає, що дешевшати продукти найближчим часом не будуть.

Як спланувати бюджет, поки ціни ростуть

Найпростіший спосіб заощадити — складати список покупок перед походом до магазину і порівнювати ціни в різних торгових точках. Сезонні овочі та фрукти на місцевих ринках часто дешевші, ніж у супермаркетах. Крупи та бакалію вигідно купувати у великих упаковках, а шкільне приладдя — одразу на навчальний рік, поки не подорожчало сильніше.

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