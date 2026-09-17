В течение лета на Черкасщине больше всего подорожали зелень, крупы и товары для школы.

Цены на жилье в Черкассах подорожали на 20–30% за год, а теперь ускорился и рост цен на продукты. Госстат зафиксировал ускорение инфляции на Черкасщине в течение лета, а Нацбанк прогнозирует сохранение ценового давления до конца года — об этом сообщает Суспільне Черкаси.

Местные жители называют подорожание очень ощутимым для семейного бюджета. Больше всего за лето выросли цены на зелень и овощи, крупы, а также на товары, нужные перед началом учебного года. Для семей с детьми сентябрьские закупки к школе обернулись заметно большими чеками.

Что подорожало больше всего

По данным Госстата, рост цен охватил продовольственные товары повседневного спроса. Зелень и часть овощей дорожали из-за сезонных факторов и затрат на перевозку, крупы — из-за подорожания сырья и энергоносителей. Отдельно подскочили ценники на канцелярию и школьные принадлежности, спрос на которые перед 1 сентября традиционно растет.

Прогноз Нацбанка на конец года

Национальный банк прогнозирует, что до конца 2026 года инфляционное давление в Украине сохранится. Из-за атак на логистику и энергетику цены продолжают расти, и годовой показатель инфляции в стране уже ускорился до 8,1%. Для потребителей это означает, что дешеветь продукты в ближайшее время не будут.

Как спланировать бюджет, пока цены растут

Самый простой способ сэкономить — составить список покупок перед походом в магазин и сравнивать цены в разных торговых точках. Сезонные овощи и фрукты на местных рынках часто дешевле, чем в супермаркетах. Крупы и бакалею выгодно покупать в больших упаковках, а школьные принадлежности — сразу на учебный год, пока они не подорожали сильнее.

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