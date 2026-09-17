Годовая инфляция в Украине в августе 2026 года ускорилась до 8,1% после 7,7% в июле. Больше всего за год подорожал транспорт — сразу на 23,8%, свидетельствуют данные Госстата.

Подорожание продуктов в Украине ускоряется, и это уже зафиксировала официальная статистика: годовая инфляция в августе 2026 года ускорилась до 8,1% после 7,7% в июле. Такие данные опубликовал Госстат, сообщает издание о деньгах «Кошт».

За январь–август потребительские цены в Украине выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего за год подорожал транспорт — сразу на 23,8%. Именно эта категория оказалась самой ощутимой для кошельков украинцев.

В транспорте лидирует автодорожный пассажирский транспорт, стоимость которого за год выросла на 39,1%. Топливо и смазочные материалы прибавили 38,7% — это второй по скорости роста показатель в данной группе товаров.

На втором месте среди всех категорий — алкогольные напитки и табачные изделия, которые подорожали на 17% за год. Продукты питания и безалкогольные напитки прибавили 6%, а жильё, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива выросли в цене на 5,6%.

Среди продуктов больше всего за год подорожали мясо, рыба и продукты из рыбы, хлеб и макаронные изделия. Отдельные темпы роста этих товаров Госстат в своих данных не детализирует. Зато одежда и обувь за год даже подешевели — на 4,9%.

Что резко подорожало в августе

В августе самое заметное подорожание зафиксировано для коммунальных услуг. Тарифы на водоснабжение за месяц выросли на 16,8%, а на канализацию — на 16,7%. Других категорий с подорожанием более 20% за месяц в данных Госстата нет.

Динамика инфляции и прогноз Нацбанка

Годовая инфляция двигалась неравномерно: в мае она составляла 8,2%, в апреле — 8,6%, а в марте — 7,9%. После этого показатель несколько снижался — до 7,2% в июне и 7,7% в июле, однако в августе снова ускорился.

Национальный банк в июле ухудшил прогноз инфляции на 2026 год до 10% с предыдущих 9,4%. На 2027 год регулятор ожидает рост цен на уровне 6,9%. Заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский заявлял, что июльский прогноз не учитывал новых атак на логистическую инфраструктуру, а её разрушение может дополнительно повысить потребительские цены ещё на 0,4–0,6 процентного пункта.

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