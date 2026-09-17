Предприниматели и предприятия Полтавской области могут получить частичную компенсацию расходов на независимую оценку ущерба, причиненного их имуществу в результате вражеских атак. Полтавская ОВА начала сбор заявлений.

Война каждый день наносит ущерб Полтавщине, и даже отключение воды в Полтаве стало очередным ее напоминанием — теперь местный бизнес может вернуть часть средств, потраченных на оценку причиненного атаками ущерба. Полтавская ОВА официально начала прием соответствующих заявлений.

Сбор документов проводит Департамент экономического развития, торговли и привлечения инвестиций Полтавской ОВА. Речь идет о частичной компенсации расходов субъектов хозяйствования на оплату услуг по независимой оценке ущерба и объема убытков, причиненных вследствие уничтожения или повреждения их имущества из-за вооруженной агрессии. Как сообщает Решетилівщина.UA, соответствующее распоряжение о создании комиссии в начале сентября подписал начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Кто может получить компенсацию

Программа рассчитана на предприятия и физических лиц-предпринимателей, чье имущество пострадало от российской агрессии. Условий немало, и выполнить нужно все одновременно:

имущество повреждено или уничтожено вследствие вооруженной агрессии РФ после 24 февраля 2022 года;

бизнес зарегистрирован плательщиком налогов и работает на Полтавщине не менее 12 месяцев до момента повреждения или уничтожения имущества;

на дату подачи заявления нет задолженности по зарплате и платежам, не открыто производство о банкротстве, предприятие не находится в состоянии прекращения или ликвидации;

в отношении учредителей нет уголовных производств;

деятельность не связана с оружием, алкоголем, табаком, обменом валют или другими запрещенными направлениями.

Отдельно отсеивают кредитные, страховые и инвестиционные компании, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и ломбарды. Не получат компенсацию те, кто находится под санкциями, а также бизнес, в собственности которого есть лица с гражданством РФ или Беларуси либо юрлица, зарегистрированные в этих странах.

Какие документы нужно собрать

К заявлению придется приложить немалый пакет документов. Главные из них: сопроводительное письмо на имя Полтавской областной военной администрации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП, справки об отсутствии задолженности по платежам и зарплате, справка о несудимости учредителей.

Далее — документы, подтверждающие сами расходы на оценку: договор с субъектом оценочной деятельности, акт предоставленных услуг, документ об оплате (банковская выписка или платежная инструкция), акт обследования поврежденного объекта и отчет о проведенной независимой оценке ущерба. В конце прилагают справку с банковскими реквизитами, куда будут перечислять компенсацию.

Как и куда подать заявление

Заявление с документами принимают в бумажном виде по адресу: ул. Соборности, 45, г. Полтава, Полтавская областная военная администрация. В электронном виде документы можно отправить на почту Департамента, но обязательно с квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью руководителя.

Срок приема заявлений — до 15 октября 2026 года включительно. Справки можно получить по телефонам: 0532 51 83 68 и 0532 51 83 48.

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