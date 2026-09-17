В Луцке полиция, ГСЧС, центр занятости и городские власти договорились координировать помощь ветеранам как единую систему. Встреча состоялась в Центре реинтеграции ветеранов «Волынь».

Поддержка ветеранов в Волынской области выходит на новый уровень координации — в Луцке состоялась рабочая встреча специалистов, которые ежедневно работают с защитниками, военнослужащими и их семьями.

Встречу организовали в Центре реинтеграции ветеранов «Волынь». О ней сообщил отдел коммуникации полиции Волынской области.

К мероприятию присоединились полицейские ГУНП, специалисты ГСЧС, Управления полиции охраны, Управления патрульной полиции, сотрудники Центра реинтеграции ветеранов «Волынь», а также представители учреждений и служб, которые могут непосредственно влиять на решение актуальных вопросов защитников.

Представители Волынского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью рассказали о доступных программах поддержки. Директор Луцкого филиала Волынского областного центра занятости представила актуальные программы трудоустройства и профессиональной адаптации и обозначила вызовы, с которыми чаще всего сталкиваются ветераны при возвращении к гражданской жизни.

Отдельное внимание уделили уже наработанным маршрутам помощи. Начальник департамента ветеранской политики Луцкого городского совета Олег Кобылинский поделился практическими алгоритмами, которые уже используют для сопровождения ветеранов.

Почему помощь должна работать как единая система

После возвращения с войны человек часто сталкивается не с одной проблемой, а сразу с несколькими — и нуждается в помощи в разных сферах. Ветеран не должен самостоятельно выяснять, куда обращаться дальше, повторно рассказывать свою историю в каждом учреждении или оставаться один на один с бюрократическими процедурами.

Именно поэтому представители разных служб должны действовать не отдельно, а как единая система поддержки — своевременно передавать информацию, координировать действия и понимать, кто за какую часть помощи отвечает.

Куда обращаться ветерану в Луцке

Первой точкой входа для защитников и их семей является Центр реинтеграции ветеранов «Волынь». Здесь можно получить консультацию по программам Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, узнать о вакансиях и профессиональной адаптации через центр занятости, а также воспользоваться маршрутами сопровождения от департамента ветеранской политики Луцкого городского совета.

Цель такой координации — сделать поддержку защитников не формальной, а реально доступной, последовательной и удобной для человека, который в ней нуждается.