У Луцьку поліція, ДСНС, центр зайнятості та міська влада домовилися координувати допомогу ветеранам як єдину систему. Зустріч відбулася у Центрі реінтеграції ветеранів «Волинь».

Підтримка ветеранів у Волинській області виходить на новий рівень координації — у Луцьку відбулася робоча зустріч фахівців, які щодня працюють із захисниками, військовослужбовцями та їхніми родинами.

Зустріч організували у Центрі реінтеграції ветеранів «Волинь». Про неї повідомив відділ комунікації поліції Волинської області.

До заходу долучилися поліцейські ГУНП, фахівці ДСНС, Управління поліції охорони, Управління патрульної поліції, працівники Центру реінтеграції ветеранів «Волинь», а також представники установ і служб, які можуть безпосередньо впливати на вирішення актуальних питань захисників.

Представники Волинського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю розповіли про доступні програми підтримки. Директор Луцької філії Волинського обласного центру зайнятості представила актуальні програми працевлаштування та професійної адаптації і окреслила виклики, з якими найчастіше стикаються ветерани під час повернення до цивільного життя.

Окрему увагу приділили вже напрацьованим маршрутам допомоги. Начальник департаменту ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський поділився практичними алгоритмами, які вже використовують для супроводу ветеранів.

Чому допомога має працювати як єдина система

Після повернення з війни людина часто стикається не з однією проблемою, а одразу з кількома — і потребує допомоги у різних сферах. Ветеран не повинен самостійно з'ясовувати, куди звертатися далі, повторно розповідати свою історію в кожній установі чи лишатися сам на сам із бюрократичними процедурами.

Саме тому представники різних служб мають діяти не окремо, а як єдина система підтримки — своєчасно передавати інформацію, координувати дії та розуміти, хто за яку частину допомоги відповідає.

Куди звертатися ветерану в Луцьку

Першою точкою входу для захисників і їхніх родин є Центр реінтеграції ветеранів «Волинь». Тут можна отримати консультацію щодо програм Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, дізнатися про вакансії та професійну адаптацію через центр зайнятості, а також скористатися маршрутами супроводу від департаменту ветеранської політики Луцької міської ради.

Мета такої координації — зробити підтримку захисників не формальною, а реально доступною, послідовною та зручною для людини, яка її потребує.