В Ровенской области с 1 октября 2026 года могут вступить в силу новые тарифы на социальные услуги коммунальных учреждений. Окончательное решение депутаты примут на сессии облсовета уже 25 сентября.

Новые тарифы на социальные услуги в Ровенской области готовят к утверждению — коммунальные учреждения сферы соцзащиты начнут оказывать услуги по новым тарифам уже с 1 октября 2026 года. Как сообщает портал ОГО, проекты тарифов поддержала постоянная комиссия Ровенского областного совета по вопросам социальной политики и социальной защиты населения.

Окончательно вопрос планируют вынести на рассмотрение сессии областного совета, которая должна состояться 25 сентября. Перерасчет тарифов провели в соответствии с действующим законодательством, а стоимость услуг в разных учреждениях будет отличаться в зависимости от их вида.

Какие тарифы предлагают

Самой дорогой услугой в перечне станет предоставление приюта в дневном центре социально-психологической помощи — 1371,73 грн за человеко-день. При этом самой доступной окажется поддерживаемое проживание в областном социальном общежитии — 275,38 грн за человеко-день.

Стационарный уход в психоневрологических интернатах будет стоить от 751,31 до 762,57 грн за человеко-день. В частности, Ровенский психоневрологический интернат планирует тариф 762,57 грн, Острожский — 751,31 грн, а Мирогощанский — 758,19 грн за человеко-день.

Отдельно установлены тарифы для Здолбуновского гериатрического пансионата (стационарный уход — 743,55 грн за человеко-день) и Ровенского областного центра по предоставлению социальных услуг (поддерживаемое проживание бездомных — 738,63 грн за человеко-день).

Услуги центров социальной помощи

В Ровенском центре социально-психологической помощи предлагают два тарифа: предоставление приюта — 357,56 грн за человеко-день, а экстренное (кризисное) вмешательство — 399,65 грн за человеко-час. Дороже всего тарифицируются консультации и экстренное вмешательство в дневном центре социально-психологической помощи — по 1233,43 грн за человеко-час.

Информирование в этом же центре будет стоить 1182,11 грн за человеко-час. Ровенский областной центр комплексной реабилитации будет предоставлять социальную реабилитацию по 733,17 грн за человеко-день.

Кто будет платить за услуги

Тарифы касаются коммунальных учреждений областного подчинения, а фактическую стоимость для получателей услуг определят после окончательного решения сессии. Потребителям с государственными гарантиями часть услуг по-прежнему будет компенсироваться из бюджета, так что переплаты для социально уязвимых категорий не предполагается — новые тарифы прежде всего зафиксируют экономически обоснованную себестоимость услуг.

В ходе того же заседания депутаты комиссии также рассмотрели вопрос заключения контрактов с руководителями двух коммунальных учреждений — Ровенского областного центра по предоставлению социальных услуг и Ровенского областного учреждения.

Наибольший разброс заметен именно в тех заведениях, где тарифы впервые приводят в соответствие с фактическими расходами на содержание подопечных, — суммы варьируются от 275 грн до почти 1372 грн за человеко-день в зависимости от типа услуги.

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