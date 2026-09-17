На Буковине стартовал международный проект BridgeRazom: в общинах региона разрабатывают микропроекты поддержки ветеранов, переселенцев и людей с инвалидностью.

Поддержка ветеранов и уязвимых групп в Черновицкой области получает новый импульс: в общинах региона стартовал международный проект BridgeRazom, в рамках которого разрабатывают девять микропроектов для ветеранов, переселенцев и людей с инвалидностью.

Об этом сообщает С4 со ссылкой на организаторов мероприятия. Четырехдневный воркшоп прошел в Вижнице, куда съехались 20 представителей общественных организаций Черновицкой области. Участники анализировали потребности уязвимых групп, искали партнеров и совместно разрабатывали микропроекты для реализации в общинах области и в самих Черновцах.

Проект BridgeRazom направлен на усиление способности общественных организаций, развитие партнерств и создание практических решений для тех, кто больше всего нуждается в поддержке. Речь прежде всего о ветеранах и их семьях, внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, детях и молодежи, а также людях старшего возраста.

К воркшопу присоединились организации из Черновцов, Сторожинца, Вижницы, Испаса, Реваковцев, Хотина, Грушевки, Лужан, Усть-Путилы, Волоки, Новоселицы и Каменной. Они работают в разных направлениях: социальная и психосоциальная поддержка, помощь ветеранам, переселенцам и людям с инвалидностью, образование, волонтерство, реабилитация, культура, молодежные инициативы, юридические консультации и здравоохранение.

Девять микропроектов и график реализации

Тренинги проводили специалисты Черновицкого благотворительного фонда «Новая семья»: исполнительная директор фонда и психолог высшей категории Алена Македон, тренер и гештальт-терапевт Андрей Македон и тренер всеукраинских образовательных программ Ирина Филипова. В финальный день команды презентовали наработки: рассказывали о целевых группах, цели, задачах, запланированных мероприятиях и бюджете.

По итогам презентаций представили девять проектов, еще две идеи требуют доработки. До 18 сентября участники должны подать финальные заявки на микропроекты, после чего предусмотрено их финансирование и реализация до середины ноября.

Кто может получить поддержку и как присоединиться

Поддержка рассчитана на общественные организации, которые непосредственно работают с уязвимыми группами в общинах области: ветеранами и их семьями, переселенцами, людьми с инвалидностью, детьми, молодежью и людьми старшего возраста. Оценивали наработки менеджер проекта Маркус Винклер, координаторы Татьяна Бережная и Сергей Луканюк и координатор воркшопа Николай Кушнир.

В рамках BridgeRazom также планируют создать 10 документальных видеопортретов и цифровую платформу с информацией об общественных организациях и результатах их работы. Проект реализуют Институт по изучению немецкой культуры и истории Юго-Восточной Европы (IKGS) при Мюнхенском университете, ОО «Новая семья» и Центр Gedankendach при финансовой поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии в рамках программы «Расширение сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства».

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