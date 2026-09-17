В Україні право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті закріплене за кількома категоріями громадян. Серед них — військові, ветерани та родини загиблих захисників. Розповідаємо, кому саме не треба платити та який документ підтверджує пільгу.

Пільги на безкоштовний проїзд в Україні закріплені в низці законів — і стосуються вони не лише пенсіонерів, а й військових та їхніх родин. На практиці водії маршруток нерідко відмовляють пільговикам, однак такі дії є незаконними: перевізники не мають права на власний розсуд обмежувати кількість пільгових місць.

Право на безкоштовний проїзд визначене, зокрема, законами «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» та відповідними урядовими постановами. Станом на вересень 2026 року пільга діє для цілого переліку категорій, і частина з них — саме люди, пов'язані з військовою службою.

Які категорії військових не платять за проїзд

Насамперед безкоштовно їздити в громадському транспорті мають право учасники бойових дій та військовослужбовці строкової служби. Окремо пільгу закріплено за людьми з інвалідністю внаслідок війни та їхніми супроводжуючими, а також за ветеранами військової служби.

Сюди ж належать ветерани правоохоронних органів, поліції та СБУ, а поліцейські й співробітники СБУ користуються безкоштовним проїздом безпосередньо під час виконання службових обов'язків. Безкоштовний проїзд гарантований і батькам загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців.

Окрім того, пільгу мають учасники Революції Гідності, які зазнали поранень, і реабілітовані особи, яким встановлено інвалідність внаслідок політичних репресій. Повний список також включає пенсіонерів за віком, дітей з багатодітних родин, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також постраждалих від Чорнобильської катастрофи першої категорії.

У якому транспорті діє пільга

Згідно із законом «Про автомобільний транспорт» від 5 квітня 2001 року, безкоштовні перевезення поширюються на автобусні маршрути загального користування. Пільговики не витрачають гроші в тролейбусах, трамваях, електричках, міських автобусах і маршрутних таксі.

Втім, саме в маршрутках пасажирам найчастіше відмовляють у безкоштовному перевезенні навіть за наявності посвідчення. Якщо відмова необґрунтована, для перевізника передбачена законом відповідальність.

Який документ підтверджує право на пільгу

Щоб скористатися безкоштовним проїздом, пасажир має пред'явити документ, який підтверджує відповідний статус. Для учасників бойових дій це посвідчення УБД, для людей з інвалідністю внаслідок війни — відповідне посвідчення.

Для батьків загиблих військових — документ, що підтверджує цей статус, для ветеранів військової служби — посвідчення ветерана. Без офіційного посвідчення або іншої довідки водій має право відмовити в пільговому обслуговуванні, тому документ варто завжди мати при собі.

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