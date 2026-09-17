Чізкейк у порційному міні-форматі готується швидко й просто, а смак виходить як у ресторанного десерту. Секрет — у ніжній кремовій начинці зі згущеним молоком і свіжій полуничній нотці зверху.

Рецепт ніжного чізкейку з полуницею ми вже публікували — а цей чізкейк готується у зручних порційних формочках і не потребує водяної бані. Міні-версія виходить кремовою та гладенькою, з маслянистою пісочною основою, а свіжа полуниця приємно збалансовує солодкість начинки. Такий десерт зручно подавати гостям: кожен шматочок вже порційно оформлений.

Інгредієнти для чізкейку з полуницею

На 24 міні-чізкейки вам знадобляться:

180 г подрібненого пісочного печива (приблизно 12 цілих крекерів);

85 г вершкового масла, розтопленого;

450 г вершкового сиру (дві пачки по 226 г), кімнатної температури;

3 великих яйця, кімнатної температури;

1 банка згущеного молока з цукром (близько 397 г), кімнатної температури.

Для прикрашання:

240 мл холодних вершків для збивання (жирністю від 33%);

½ чайної ложки ванільного екстракту;

1 столова ложка цукру;

12 невеликих полуниць, розрізаних навпіл;

охолоджений полуничний соус — для подачі.

Як приготувати чізкейк з полуницею: покроково

Розігрійте духовку до 175 °C. Печиво подрібніть у дрібну крихту за допомогою блендера або кухонного комбайна. У невеликій мисці змішайте крихту з розтопленим маслом, щоб вона стала вологою. Вистеліть паперовими капсулами 24 стандартні формочки для мафінів і розподіліть крихту між ними (приблизно по 1 столовій ложці в кожну). Притисніть основу пальцями або маленькою ложкою.

Для начинки покладіть у чашу міксера з насадкою-вінчиком розм'якшений вершковий сир та яйця. Збивайте на високій швидкості 5 хвилин до однорідності, кілька разів зчищаючи масу зі стінок. Додайте згущене молоко і перемішайте на низькій швидкості близько 2 хвилин до повного з'єднання.

Розподіліть начинку рівномірно між капсулами, заповнюючи кожну приблизно на три чверті (зручно користуватися ложкою для морозива). Випікайте при 175 °C 13–15 хвилин: десерти мають схопитися, але ледь-ледь тремтіти в центрі. Невеликі тріщинки — норма; якщо тріщини глибокі, значить, чізкейк перепікається. Дістаньте з духовки, дайте охолонути до кімнатної температури прямо у формах, потім приберіть у холодильник до повного охолодження.

Перед подачею зверху викладіть охолоджений полуничний соус. Збийте вершки з ванільним екстрактом і цукром на високій швидкості близько 2 хвилин до густої пишної консистенції, потім відсадіть завитки по центру кожного чізкейка за допомогою кондитерської насадки «зірка». На кожен завиток покладіть половинку полуниці.

Десерт можна приготувати наперед: основу з начинкою зберігайте в холодильнику, а вершки й соус додавайте за кілька годин до подачі. Зберігайте чізкейк у холодильнику, паперові капсули знімайте безпосередньо перед тим, як подавати на стіл.

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