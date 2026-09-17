Чизкейк в порционном мини-формате готовится быстро и просто, а вкус получается как у ресторанного десерта. Секрет — в нежной кремовой начинке со сгущённым молоком и свежей клубничной нотке сверху.

Рецепт нежного чизкейка с клубникой мы уже публиковали — а этот чизкейк готовится в удобных порционных формочках и не требует водяной бани. Мини-версия получается кремовой и гладкой, с маслянистой песочной основой, а свежая клубника приятно уравновешивает сладость начинки. Такой десерт удобно подавать гостям: каждый кусочек уже порционно оформлен.

Ингредиенты для чизкейка с клубникой

На 24 мини-чизкейка вам понадобятся:

180 г измельчённого песочного печенья (примерно 12 целых крекеров);

85 г сливочного масла, растопленного;

450 г сливочного сыра (две пачки по 226 г), комнатной температуры;

3 крупных яйца, комнатной температуры;

1 банка сгущённого молока с сахаром (около 397 г), комнатной температуры.

Для украшения:

240 мл холодных сливок для взбивания (жирностью от 33%);

½ чайной ложки ванильного экстракта;

1 столовая ложка сахара;

12 небольших клубничек, разрезанных пополам;

охлаждённый клубничный соус — для подачи.

Как приготовить чизкейк с клубникой: пошагово

Разогрейте духовку до 175 °C. Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или кухонного комбайна. В небольшой миске смешайте крошку с растопленным маслом, чтобы она стала влажной. Застелите бумажными капсулами 24 стандартные формочки для маффинов и распределите крошку между ними (примерно по 1 столовой ложке в каждую). Прижмите основу пальцами или маленькой ложкой.

Для начинки положите в чашу миксера с насадкой-венчиком размягчённый сливочный сыр и яйца. Взбивайте на высокой скорости 5 минут до однородности, несколько раз счищая массу со стенок. Добавьте сгущённое молоко и перемешайте на низкой скорости около 2 минут до полного соединения.

Распределите начинку равномерно между капсулами, заполняя каждую примерно на три четверти (удобно пользоваться ложкой для мороженого). Выпекайте при 175 °C 13–15 минут: десерты должны схватиться, но едва-едва дрожать в центре. Небольшие трещинки — норма; если трещины глубокие, значит, чизкейк перепекается. Достаньте из духовки, дайте остыть до комнатной температуры прямо в формах, затем уберите в холодильник до полного охлаждения.

Перед подачей сверху выложите охлаждённый клубничный соус. Взбейте сливки с ванильным экстрактом и сахаром на высокой скорости около 2 минут до густой пышной консистенции, затем отсадите завитки по центру каждого чизкейка с помощью кондитерской насадки «звезда». На каждый завиток положите половинку клубники.

Десерт можно приготовить заранее: основу с начинкой храните в холодильнике, а сливки и соус добавляйте за несколько часов до подачи. Храните чизкейк в холодильнике, бумажные капсулы снимайте непосредственно перед тем, как подавать на стол.

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