В Одессе утвердили 31 жилищный сертификат по программе «єВідновлення» для владельцев уничтоженного жилья и 62 жилищных ваучера для военных-переселенцев.

Жилищная поддержка в Одесской области набирает обороты — комиссия городского совета по вопросам компенсации за уничтоженное имущество утвердила 31 жилищный сертификат и 62 ваучера на приобретение жилья.

О соответствующем решении сообщили в мэрии Одессы. Заседание профильной комиссии прошло под председательством первого вице-мэра Александра Филатова, об этом пишет издание «Одесса News». Всего специалисты рассмотрели 137 обращений граждан, в том числе юридически сложные случаи по объектам с неопределенным или спорным правовым статусом.

31 сертификат получат владельцы жилья, которое эксперты признали полностью уничтоженным, а право собственности — должным образом оформленным. Части заявителей отказали, поскольку техническое обследование показало: их помещения повреждены, а не разрушены полностью. Такие обращения направят на программу восстановления поврежденного жилья. Рассмотрение заявлений по двум объектам приостановлено.

Отдельно комиссия одобрила 62 ваучера на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц из числа участников боевых действий, выехавших с временно оккупированных территорий. Это позволяет ветеранам приобрести собственное жилье на подконтрольной Украине территории.

«Обеспечение прав одесситов на получение компенсаций за поврежденное или уничтоженное имущество является одним из наших приоритетов. Все сложные случаи, где есть юридические неопределенности относительно статуса помещений или прав собственности, мы направляем на дополнительное детальное изучение во взаимодействии с регистрационными и юридическими органами, чтобы найти правовое решение в интересах людей», — подчеркнул Александр Филатов.

Как получить жилищный сертификат по «єВідновлення»

Программа «єВідновлення» предусматривает компенсацию за полностью уничтоженное жилье в виде жилищного сертификата. Заявление подают через приложение «Дія»: владелец указывает разрушенный объект и подтверждает право собственности. Далее специальная комиссия проводит техническое обследование, после чего принимает решение о выдаче сертификата или отказе.

Если жилье признали поврежденным, а не уничтоженным, в выдаче сертификата отказывают — вместо этого можно подать заявление на компенсацию за ремонт. Для военных и их семей кроме «єВідновлення» действуют и другие жилищные инструменты: льготная ипотека по программе «єОселя», ваучеры для переселенцев-участников боевых действий и денежная компенсация за аренду жилья.

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