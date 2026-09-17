Подорожание топлива в Украине набирает обороты: оптовая стоимость дизеля уже достигла около 98 гривень за литр, из-за чего розничные цены на АЗС в ближайшее время могут перейти психологическую отметку в 100 гривень.

Дизель снова дорожает в Украине на фоне стремительного мирового роста — оптовая стоимость дизельного топлива в стране подскочила до отметки около 98 гривень за литр, и это неизбежно скажется на розничных ценниках автозаправочных станций в ближайшие дни.

Об этом в эфире «Киевского времени» рассказал директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, как сообщает ТСН. По его словам, традиционная разница между оптовой и розничной ценой топлива в стране составляет примерно 8 гривень за литр.

Дизель по 100 гривень уже завтра

С учётом нынешних оптовых котировок около 98 гривень, реальная розничная стоимость дизеля на АЗС может достичь примерно 106 гривень за литр. Первые изменения на колонках водители могут ощутить уже 18 сентября, когда розничная цена начнёт переходить отметку в 100 гривень.

Главным фактором такой динамики стало существенное подорожание дизеля на мировом рынке: только за последние два дня мировая цена выросла примерно на 8 гривень за литр. Напомним, из-за прицельных атак российских оккупантов в Украине возможны временные перебои с поставками топлива.

Что будет с ценами дальше

Сергей Куюн подчеркнул: если подобная тенденция на международных биржах сохранится в течение недели-двух, очередной этап повышения стоимости топлива в Украине станет необратимым. При такой динамике подорожания топлива стоит ожидать по всем видам топлива, а не только по дизелю.

Возобновление инфраструктуры и рост мировых котировок вместе создают дополнительное давление на цены. Водителям грузовиков и аграриям, которые больше всего зависят от дизеля, стоит закладывать более высокие расходы на топливо уже в ближайшее время.

Ранее Politeka сообщала, топливо в Украине дорожает — дизель уже приблизился к психологической отметке.