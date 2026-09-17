Перерахунок боргу за газ можливий, якщо ви не згодні з нарахуваннями. Розповідаємо, з чого почати, які документи підготувати та як вимагати перерахунок, якщо борг приписали помилково.

Борги за комунальні послуги лякають українців відключенням світла, газу і води, проте перерахунок боргу за газ цілком реальний, якщо нарахування зробили помилково. Особливо заплутаною буває ситуація, коли будинок має кількох співвласників, а договір із газовою компанією оформили лише на одного з них.

Як пише видання «На пенсії», до редакції звернулася 86-річна мешканка Дніпропетровської області, якій приходять рахунки та повідомлення про заборгованість. У будинку, де вона має лише частку, мешкають кілька сімей і встановлено один спільний газовий лічильник, але договір оформили саме на неї.

На кого оформлюють договір

Якщо будинок належить кільком людям, договір можуть укласти з одним зі співвласників. Для цього потрібна письмова згода інших співвласників, а відповідна відмітка має бути в заяві-приєднанні. Тому насамперед треба з'ясувати, який саме договір оформлено — на постачання чи розподіл газу, чи була письмова згода інших співвласників і на підставі яких документів людину визначили споживачем.

Важливо: сам факт, що будинок має кількох співвласників, іще не означає, що борг автоматично поділиться між ними за частками. Доведеться перевірити договір, особовий рахунок, дані про об'єкт, показники лічильника та порядок нарахувань.

З чого почати перерахунок

Передусім варто письмово звернутися до постачальника газу та оператора газорозподільної системи. У заяві слід попросити надати копію чинного договору та заяви-приєднання, пояснити, на підставі яких документів його оформили саме на вас, і надати відомості про письмову згоду інших співвласників.

Крім того, у заяві варто вимагати детальний розрахунок боргу — за який період і як він виник, провести звіряння нарахованих і сплачених сум, перевірити правильність даних про будинок і співвласників, перевірити, як визначали обсяг спожитого газу за спільним лічильником, а в разі помилки — виправити дані та провести перерахунок.

Які документи додати

До заяви бажано додати копії документів про право власності на частку будинку, документи, де зазначені площа будинку та частки співвласників, договір або заяву-приєднання, якщо вони на руках, рахунки за газ, повідомлення чи розрахунок заборгованості, документи щодо лічильника та попередні заяви з відповідями газових компаній.

Розривати договір одразу не обов'язково. Спочатку варто з'ясувати, чи правильно його оформлено і як саме виник борг. Лише після перевірки документів стане зрозуміло, що робити далі: змінювати дані споживача, переоформлювати договір, вимагати перерахунку чи вирішувати питання інакшим способом.

Якщо вам виставили борг за газ, з яким ви не згодні, не обмежуйтеся усними розмовами — подайте письмову заяву і вимагайте пояснити, за що, за який період і на підставі яких даних нараховано борг.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла, газу і води за борг: комунальники попередили, коли можуть залишити без послуг.

Також Politeka повідомляла, списання боргів для військових: банкам дозволять закривати кредити, але назвали, кому саме.