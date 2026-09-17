Цены на огурцы в Украине показали разнонаправленную динамику: сорт «Украина Колючка» подорожал на 12,5% до 50 гривен за килограмм, а сорт «Ровно» подешевел на 18,18%.

Молочные продукты в Украине дорожают до конца года, а на овощном рынке цены на огурцы в зависимости от сорта движутся в противоположные стороны. О разнонаправленной динамике сообщает «Рынок Столичный», пишет AgroNews.

Огурец сорта «Украина Колючка» подорожал на 12,5% и достиг 50 гривен за килограмм по максимальной ценовой границе. Средняя цена на этот сорт составляет 45 гривен за килограмм. Речь идет об оптовой стоимости на рынке, поэтому конечный ценник для потребителя в магазинах может быть выше.

Какой сорт, наоборот, подешевел

Огурец сорта «Ровно» показал снижение на 18,18% по сравнению с предыдущим периодом. При этом ценовой диапазон у него такой же, как и у «Украины Колючки», — от 40 до 50 гривен за килограмм.

Почему цены движутся по-разному

Разнонаправленное движение цен на схожие по категории огурцы свидетельствует о том, что стоимость продукции зависит не только от общего спроса, но и от конкретного сорта и объемов предложения на рынке.

Еще в прошлом периоде оба сорта продавались в одинаковом ценовом коридоре, однако теперь «Украина Колючка» пошла вверх, а «Ровно» — вниз. Такой разрыв указывает на разные объемы предложения каждого сорта на столичном оптовом рынке.

Для покупателей это означает, что ориентироваться стоит не только на общий ценник, но и на конкретный сорт: разница между позициями может достигать заметных сумм даже в пределах одной категории овощей.

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