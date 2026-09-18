Паста с креветками в нежном сливочно-томатном соусе готовится всего за 30 минут и радует насыщенным вкусом вяленых томатов, чеснока и базилика.

Рецепт идеальной карбонары мы уже публиковали — а паста с креветками в сливочном соусе готовится совсем иначе: здесь главную роль играют вяленые томаты, чеснок и свежий базилик.

Эта паста — настоящий пример тосканской кухни, в которой простые ингредиенты складываются в насыщенный «ресторанный» вкус. Сочные креветки, кремовый соус альфредо с пармезаном и сладковатые вяленые томаты делают блюдо эффектным, хотя на всё вместе уйдёт около 30 минут.

Ингредиенты для пасты с креветками

225–340 г лингвини или феттучини (можно другую любимую широкую пасту);

450 г крупных очищенных креветок (без панциря и кишечной вены);

½ ч. ложки чесночного порошка;

¼ ч. ложки лукового порошка;

¼ ч. ложки мелкой морской соли + ещё по вкусу;

¼ ч. ложки свежемолотого чёрного перца;

1 ст. ложка оливкового масла + немного для сковороды;

1 ст. ложка сливочного масла;

примерно 60 г вяленых томатов в масле (без жидкости, измельчённых);

3 зубчика чеснока;

240 мл жирных сливок (не менее 30 %);

25 г мелко натёртого пармезана;

горсть свежего базилика.

Как приготовить пасту с креветками: пошагово

Шаг 1. Подготовьте пасту. Вскипятите большую кастрюлю подсоленной воды и отварите пасту по инструкции на упаковке до состояния аль денте. Перед сливом воды отлейте примерно 120 мл (½ стакана) воды от пасты — она понадобится для соуса.

Шаг 2. Заправьте креветки. Выложите креветки в большую миску, обсушите бумажными полотенцами и приправьте чесночным и луковым порошком, солью и перцем. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли каждую креветку.

Шаг 3. Обжарьте креветки. В большой сковороде из нержавеющей стали или с антипригарным покрытием на среднем огне растопите сливочное масло вместе с оливковым. Когда масло перестанет пениться, выложите креветки в один слой и жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до готовности, затем переложите на тарелку.

Шаг 4. Сделайте основу соуса. В той же сковороде при необходимости добавьте ещё немного масла, выложите вяленые томаты и измельчённый чеснок. Постоянно помешивая, готовьте около минуты, пока не появится яркий аромат.

Шаг 5. Добавьте сливки. Влейте сливки и посыпьте пармезаном. Помешивая, доведите почти до кипения, затем уменьшите огонь и тушите около минуты, пока соус слегка не загустеет. При необходимости посолите и поперчите.

Шаг 6. Соберите блюдо. Верните в сковороду креветки и бо́льшую часть измельчённого базилика, перемешайте и снимите с огня. Добавьте готовую пасту и аккуратно перемешайте, чтобы соус обволакивал её со всех сторон. Постепенно вливайте отложенную воду от пасты, доводя соус до желаемой консистенции.

Подавайте пасту сразу, украсив остатками свежего базилика. К ней отлично подойдут запечённая брокколи или спаржа, а также свежие овощные салаты.

Остатки храните в герметичном контейнере в холодильнике до 3–4 дней. Замораживать такое блюдо не стоит: паста плохо переносит разморозку. Разогревайте медленно на слабом огне и при необходимости добавляйте немного молока или сливок, чтобы соус не расслоился.

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