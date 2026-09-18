Салат з капусти — яскрава й соковита страва, яка готується без варіння всього за 20 хвилин. Секрет — у незвичній подачі у вигляді вінка, що робить її окрасою святкового столу.

Салат з пекінської капусти та омлету ми вже публікували — а салат з капусти за цим рецептом готується зовсім інакше: без варіння, лише за 20 хвилин і з несподіваною подачею у вигляді вінка.

Головна особливість цього салату з капусти в тому, що всі овочі залишаються сирими та максимально соковитими. Яскрава червона капуста, натертий сирий буряк і солодкий перець створюють насичену кольорову гаму, а хрустка локшина чи смужки тортильї додають приємної текстури. Страву можна приготувати напередодні, а перемішати із заправкою — безпосередньо перед подачею.

Інгредієнти для салату з капусти

Вам знадобляться:

1 банка консервованої кукурудзи (приблизно 425 г);

⅓ качана червоної капусти, дуже тонко нашаткованої;

1 середній сирий буряк;

1 червоний або жовтий болгарський перець;

1 склянка (приблизно 150 г) замороженого зеленого горошку, розмороженого;

⅓ склянки подрібненої зеленої цибулі;

1 склянка хрусткої локшини або смужок тортильї зі смаком лайма.

Для заправки:

3 великі або 4 маленькі зубчики часнику;

1 склянка (приблизно 240 мл) майонезу.

Як приготувати салат з капусти: покроково

Крок 1. Нашаткуйте червону капусту якомога тонше — найзручніше це зробити на мандоліні. Натріть сирий буряк на тертці.

Крок 2. Викладіть інгредієнти у вигляді вінка. Поставте в центр великої тарілки чашку або піалу, навколо якої розмістіть горошок, а потім по колу — кукурудзу, капусту, буряк, перець, зелену цибулю та хрустку добавку.

Крок 3. Приготуйте заправку: змішайте майонез із подрібненим часником.

Крок 4. Перед подачею приберіть чашку з центру та перемішайте салат разом із заправкою, щоб він рівномірно просочився.

Порада: смужки тортильї мають яскравіший смак, але швидше розмокають, тоді як хрустка локшина довше зберігає хрускіт. Обирайте залежно від того, наскільки завчасно подаєте страву. Готовий салат з капусти можна тримати в холодильнику до доби — перемішуйте його із заправкою безпосередньо перед подачею.

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