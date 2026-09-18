Салат з буряка — свіжа, але ситна страва, яку зручно готувати заздалегідь: варто лише заправити її перед подачею, і гості попросять добавки.

Рецепт ідеального салата Шуба ми вже публікували — а салат з буряка з фетою та фундуком готується зовсім інакше. Це свіжа, але водночас ситна страва, яка однаково добре пасує і до буденного обіду, і до святкового столу. Секрет — у поєднанні запеченого буряка, ніжної зелені, розсипчастої фети, хрустких горіхів і легкої медово-бальзамічної заправки.

Інгредієнти для салату з буряка

225 г салатної зелені або дитячого шпинату;

300–450 г (2–3 склянки) запеченого буряка, нарізаного кубиками приблизно 1–1,5 см;

150 г (1 склянка) сиру фета (підійде також блакитний сир);

близько 90 г (⅔ склянки) обсмаженого й подрібненого фундука.

Для медово-бальзамічної заправки:

3 ст. л. бальзамічного оцту (або шампанського);

1 ст. л. меду;

1 ст. л. гірчиці;

1 ч. л. солі;

1 зубчик часнику, очищений і пропущений через прес;

80 мл оливкової олії.

Як приготувати салат з буряка: покроково

Буряк можна купити вже відварений або приготувати самостійно. Щоб відварити, ретельно вимийте буряки без хвостиків і покладіть у каструлю з водою. Варіть приблизно 1–2 години, поки ніж не входитиме без опору. Дайте охолонути хвилин 10, потім зніміть шкірку. Повністю остудіть перед нарізанням.

Щоб запекти в духовці, загорніть вимиті буряки у фольгу і випікайте на деко за температури 190 °C протягом 1–2 годин — до м'якості, коли ніж проходить без опору. Дайте охолонути, очистьте й остудіть повністю. Наріжте буряк кубиками приблизно 1–1,5 см.

Обсмажте фундук у розігрітій до 175 °C духовці близько 5–7 хвилин, кілька разів перемішуючи, до появи аромату. Коли горіхи охолонуть, перетріть їх між долонями, щоб зняти лушпиння, виберіть очищені ядра й не дуже дрібно порубайте ножем.

Для заправки змішайте 3 столові ложки бальзамічного оцту, по 1 столовій ложці меду та гірчиці, 1 чайну ложку солі і пропущений через прес зубчик часнику до однорідності. Поступово, тонкою цівкою вливайте оливкову олію, постійно збиваючи віночком. Готову заправку можна зберігати в холодильнику; якщо вона розшарується, просто збийте її перед використанням. Спробуйте на смак і відрегулюйте сіль або оцет за потреби.

Зберіть салат шарами: спочатку зелень, потім буряк, зверху — розкришена фета і подрібнений фундук. На цьому етапі страву можна поставити в холодильник до подачі. Заправку додавайте лише безпосередньо перед тим, як подавати.

Подавайте салат з буряка відразу після заправлення. Якщо заправка вийшла загустою, додайте трішки холодної води і збийте до бажаної консистенції. Готову страву без заправки можна зберігати в холодильнику до подачі.

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