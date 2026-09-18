Зарплаты учителей в Украине изменятся после перехода на новую систему оплаты труда — МОН разъяснило, сколько будут начислять педагогам и какие надбавки сохранятся.

Зарплаты учителей в Украине растут после перехода на новую систему оплаты труда — Министерство образования и науки разъяснило, как теперь формируется сумма и от чего зависит ее конечный размер.

По новым правилам зарплата учителей школ составит от 16,6 до 37 тысяч гривен начисленными — или от 12,8 до 28,5 тысячи гривен после уплаты налогов. Конкретная сумма зависит от квалификации, педагогического стажа, нагрузки и дополнительной работы.

В МОН подчеркивают: повышение с 1 сентября — это не отдельная надбавка в 20%. Увеличивается сам должностной оклад, то есть растет база, от которой начисляются другие надбавки и доплаты. Поэтому два педагога на одинаковой должности могут получать разные суммы.

Доплата в 2600 гривен не исчезает, а становится частью должностного оклада — гарантированной части зарплаты. Раньше ее выплачивали только на период военного положения, теперь эта сумма останется в составе оклада и после его завершения. Отдельная доплата 2600 гривен сохраняется для учителей, работающих очно на прифронтовых территориях.

Надбавка за престижность педагогического труда сохранена. Для учителей учреждений общего среднего образования она составит от 20% до 30% должностного оклада, для специалистов инклюзивно-ресурсных центров — от 25% до 30%, для других учреждений образования — от 5% до 30%. Минимальный порог для школ — 20%.

Как не потерять в зарплате

Правительство предусмотрело гарантию: если из-за новых условий зарплата педагога без премий окажется ниже, чем до перехода, работнику выплатят разницу между предыдущим и новым размером. Это прописано в постановлении Кабмина от 31.08.2026 №1078. Сумма может меняться только тогда, когда меняются нагрузка, количество часов или объем дополнительной работы.

Ранее Politeka сообщала, зарплаты учителей в Украине: в МОН объяснили, как будут начислять выплаты с 1 сентября.

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