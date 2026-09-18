Украинцы массово скупают доллары, готовясь к зимним рискам. Аналитики КИТ Group озвучили свежий валютный прогноз и объяснили, почему спрос на валюту растет, а гривна постепенно теряет позиции.

Курс валют в Украине снова оказался в центре внимания — население массово скупает доллары, готовясь к рискам, связанным с зимой. Аналитики КИТ Group обнародовали свежий валютный прогноз, в котором объяснили, почему спрос на американскую валюту растет, а гривна постепенно теряет позиции.

Как сообщают «Украинские новости», высокий спрос на доллар в Украине фиксируется уже не первый месяц. Главной причиной нынешнего ажиотажа является подготовка населения к отопительному сезону: люди стараются защитить сбережения от девальвации гривны, покупая валюту «про запас».

Сколько будет стоить доллар: прогноз аналитиков

В ближайшие несколько месяцев, по оценке КИТ Group, курс может колебаться в коридоре 45,15–45,40 грн за доллар. Определяющей аналитики называют девальвационную тенденцию: гривна будет тяготеть к верхней границе диапазона, а Национальный банк через интервенции попытается сдерживать резкие колебания.

Важнейший ориентир — долгосрочный сценарий. До конца года, как прогнозируют аналитики КИТ Group, курс может достичь отметки 46,50 грн за доллар. Именно зима, по их оценкам, станет периодом наибольшего давления на гривну.

Почему доллар дорожает накануне зимы

Аналитики называют несколько ключевых факторов давления на гривну. Главный из них — ситуация с безопасностью: российские ракетно-дроновые атаки на украинскую инфраструктуру и морские порты сдерживают экспорт, а следовательно, и поступление валютной выручки. Важны также поступления от международных партнеров, которые напрямую влияют на уровень международных резервов и возможности Нацбанка удовлетворять спрос через интервенции.

На наличном рынке, по данным КИТ Group, спреды между курсами покупки и продажи остаются в пределах 0,4–0,7 грн за доллар. Это важный ориентир для тех, кто собирается менять валюту: чем меньше спред в конкретном пункте обмена или банке, тем выгоднее операция.

Где выгоднее менять валюту

Чтобы не потерять на обмене, стоит сравнивать курсы в нескольких банках и обменниках, ориентируясь именно на разницу между ценой покупки и продажи. Самые выгодные курсы обычно предлагают крупные банковские сети через мобильные приложения, где можно зафиксировать курс онлайн без очередей. Аналитики советуют избегать панических скупок: резкие скачки курса могут сработать против покупателя.

Отдельный фактор, который советуют учитывать аналитики, — решения и законопроекты нового правительства. Они очертят бюджетные и налоговые изменения, от которых зависит, сможет ли Нацбанк и дальше удерживать курс интервенциями в нынешних пределах в течение зимнего сезона.

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