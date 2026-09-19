У Міноборони пояснили, за яких умов військові, яких ВЛК визнала непридатними або придатними лише до служби в окремих частинах, можуть укласти новий контракт. Сам висновок про обмеження чи непридатність не означає автоматичної відмови.

Рішення ВЛК можна оскаржити в Україні, якщо військовий вважає, що огляд провели неналежно. Водночас висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність або навіть повну непридатність до служби не означає, що шлях до контракту закритий, — у Міністерстві оборони України пояснили, хто й на яких умовах може укласти новий мотиваційний контракт.

Інформацію про правила укладення таких контрактів поширило видання «Трибун» із посиланням на Міноборони. У відомстві поділяють військових із медичними обмеженнями на дві категорії, і для кожної діють різні умови. Перша — військовослужбовці, яких ВЛК визнала придатними лише до служби в окремих частинах і підрозділах; друга — окремі військові та звільнені зі служби, яких визнали непридатними.

Де можуть служити військові з медичними обмеженнями

Ті, кого визнали придатними лише до служби в певних частинах і підрозділах, можуть укладати контракт на загальних підставах. Ідеться, зокрема, про службу у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, військових навчальних закладах, медичних підрозділах, а також у підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони.

Правило поширюється на рядовий, сержантський, старшинський і офіцерський склад — зокрема на мобілізованих, резервістів і призваних офіцерів. Для контракту потрібен висновок ВЛК про придатність до відповідного виду військової служби за контрактом. Окремо у відомстві зауважують: офіційного статусу «обмежено придатний» у чинній системі вже немає — ВЛК визначає придатність лише до служби в конкретних частинах, установах і підрозділах.

Чи можуть направити на бойову посаду

Під час мобілізації та воєнного стану військовослужбовця з такими медичними обмеженнями можуть призначити на посаду бойового складу лише за двох умов: є письмова згода самого військовослужбовця та є клопотання командира чи начальника відповідної військової частини.

У Міноборони наголошують: ці вимоги стосуються саме призначення на бойову посаду, вони не позбавляють військовослужбовця права укласти контракт.

Коли контракт доступний непридатним за ВЛК

Для людей, яких ВЛК визнала непридатними до військової служби, умови суворіші. Під час воєнного стану контракт можуть укласти окремі мобілізовані, резервісти, офіцери за призовом та особи, які вже були звільнені зі служби.

Людина має бути громадянином України й не досягти граничного віку служби, а захворювання, поранення, травма, контузія чи каліцтво, через які її визнали непридатною, мають бути отримані під час захисту України. Крім того, наслідком має бути встановлена інвалідність або часткова втрата працездатності без установлення інвалідності.

Кому такий контракт недоступний

Можливість укласти контракт не поширюється на окремі випадки, пов'язані з розумовими, сенсорними чи психологічними порушеннями, а також розладами психіки та поведінки.

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