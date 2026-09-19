Державна програма «СвітлоДІМ» компенсує багатоквартирним будинкам від 100 до 300 тисяч гривень на акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Розповідаємо, хто може отримати гроші та як подати заявку.

Державні грантові програми в Україні охоплюють дедалі більше сфер — тепер багатоквартирні будинки можуть отримати від держави від 100 до 300 тисяч гривень на акумулятори, інвертори та сонячні панелі. Гроші надають у межах програми «СвітлоДІМ».

Програму «СвітлоДІМ» реалізують Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації та банками-партнерами, повідомляє «Соцпортал» із посиланням на дані Мінрегіону. Офіційна назва послуги в «Дії» — «Допомога багатоквартирним будинкам».

За останніми даними, держава вже профінансувала 2692 будинки на загальну суму майже 680 млн грн. Усього було подано понад 4641 заявку, а до програми долучилися 11 банків.

Частину заявок комісія відхилила, проте після доопрацювання документів їх можна подати повторно. Постачальникам обладнання вже перераховано понад 600 млн грн як оплату.

Розмір державної допомоги становить від 100 до 300 тисяч гривень на один будинок і залежить від характеристик будівлі. Кошти призначені для загальнобудинкових потреб, зокрема для забезпечення роботи ліфтів, насосів водопостачання та опалення під час відключень електроенергії.

Найчастіше учасники програми обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Це обладнання забезпечує автономність будинку без постійної потреби у паливі.

Хто може отримати гроші

Програма розрахована на багатоквартирні будинки, зокрема ті, де створено ОСББ. Отримувачем виступає будинок в особі його співвласників, тож гроші спрямовуються не конкретній родині, а на загальнобудинкові потреби всього дому.

Як подати заявку

Заявку подають онлайн через офіційний сайт програми «СвітлоДІМ», скориставшись електронним кабінетом на порталі «Дія». Умови отримання допомоги також опубліковано на офіційній сторінці послуги в «Дії». Заяву готує уповноважена особа будинку — керівник ОСББ або управитель.

Інша програма — «ГрінДІМ»

Для багатоквартирних будинків діє також програма «ГрінДІМ» Фонду енергоефективності. Вона передбачає більші гранти: до 4 млн грн на сонячну електростанцію чи установку для зберігання енергії, до 2 млн грн на тепловий насос і до 1 млн грн на генератор.

Однак прийом нових заявок за «ГрінДІМом» тимчасово призупинено ще з 3 квітня, оскільки виділені 100 млн грн ресурсу були повністю вичерпані. Розгляд раніше поданих, але ще не схвалених заявок, відновлять після надходження нового фінансування.

Тож будинки, які хочуть підвищити автономність електропостачання, наразі можуть розраховувати саме на «СвітлоДІМ» — ця програма продовжує приймати заявки через «Дію».

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