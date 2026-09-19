Прогноз погоди на зиму 2026-2027 в Україні обіцяє бути м'яким і вологим: синоптики прогнозують температуру, вищу за кліматичну норму, а найхолоднішим місяцем сезону стане січень.

Прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень уже не раз змінювався, однак тепер синоптики зазирнули далеко вперед і склали прогноз погоди на зиму 2026-2027. За їхніми розрахунками, холодний сезон в Україні та Європі буде м'яким, вологим і помітно теплішим за середні багаторічні показники.

Головними причинами такої аномалії фахівці Climate Impact Company, на яких посилається видання «На пенсії», називають потужне явище Ель-Ніньйо та рекордний перегрів морських мас в Атлантиці й Середземномор'ї. Тепла вода віддаватиме накопичене тепло, а Ель-Ніньйо блокуватиме тривалі арктичні вторгнення.

Листопад і грудень: аномальне тепло

Останній місяць осені принесе температуру, вищу за норму, особливо на південному сході Європи. А перший місяць зими — грудень — може стати найбільш аномальним за весь сезон: синоптики допускають температурні рекорди, які найвиразніше проявляться саме у Східній Європі, куди входить і Україна.

Коли чекати справжніх морозів

Найхолоднішим місяцем сезону стане січень. У цей період у східних районах Європи можливе тимчасове посилення морозів, яке супроводжуватиметься снігопадами. Короткочасні хвилі холоду можуть дістатися й центральних областей через акваторію Чорного моря.

У лютому тенденція до потепління знову набере обертів. На більшій частині континенту стовпчики термометрів піднімуться вище норми, а опади переважатимуть у вигляді дощів. Стійкий сніговий покрив сформується переважно у високогірних районах Центральної та Південної Європи.

Де випаде найбільше снігу

Через переважання західних повітряних мас мешканцям низинних територій варто готуватися до частих дощів та мокрого снігу замість традиційних заметілей. Найбільші шанси побачити справжню сніжну зиму мають мешканці півночі та північного сходу Європи, а також жителі гірських регіонів.

Загалом прогноз погоди на зиму 2026-2027 вказує на м'який та вологий режим. Попри можливі короткочасні заморозки в січні, більша частина сезону характеризуватиметься підвищеними температурами та опадами у вигляді дощу.

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