Баклажани в духовці за цим рецептом виходять як італійська парміджана — ніжні скибочки шарами з томатним соусом, базиліком і розплавленим сиром, причому без смаження в олії.

Запечені баклажани з сирною скоринкою ми вже публікували — а ці баклажани в духовці готуються як італійська парміджана: шарами з томатним соусом, базиліком і розплавленим сиром. Замість смаження скибочки запікаються, тож страва виходить ніжною, соковитою і значно менш жирною, ніж у класичному варіанті.

Інгредієнти баклажанів у духовці

баклажани — 1,8 кг (приблизно 5 шт.)

оливкова олія — 60 мл (для змащування скибочок)

пармезан, дрібно натертий — приблизно 160 г

листя базиліку — приблизно 40 г (2 нещільні склянки)

моцарела терта — приблизно 170 г (для посипання зверху)

Для томатного соусу:

оливкова олія extra virgin — 2 ст. л.

цибуля — 1 шт., дрібно нарізана

часник — 5 зубчиків

томатна пасата — 600 мл

консервовані томати, подрібнені — 400 г

цукор — 1,5 ч. л.

свіжий орегано — 1,5 ст. л. (або ½ ч. л. сушеного, або 1 гілочка базиліку)

вода — 240 мл

сіль — ¾ ч. л.

чорний перець — ¼ ч. л.

Як приготувати баклажани в духовці: покроково

Спершу підготуйте скибочки. Розігрійте духовку до 220 °C (200 °C з обдувом). Баклажани наріжте вздовж скибочками завтовшки приблизно 8 мм, шкірку не знімайте. Кожну скибочку з обох боків змастіть оливковою олією і розкладіть на застелених пергаментом деках в один шар. Солити баклажани не потрібно: сучасні сорти не гірчать, а соус і без того досить приправлений сіллю та пармезаном.

Запікайте скибочки 35–45 хвилин, перевернувши на половині часу, поки вони не стануть м'якими і злегка підрум'яняться. Готові скибочки залиште охолонути на деках.

Тим часом приготуйте томатний соус. У великій сковороді розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю та часник приблизно 3 хвилини, поки вони не розм'якнуть. Додайте пасату, консервовані томати, воду, орегано, цукор, сіль і перець, перемішайте та доведіть до кипіння.

Тушкуйте соус без кришки 30–40 хвилин, періодично помішуючи, поки він не загусне. Соус має бути досить густим, інакше страва розповзеться і її складно буде нарізати рівними шматочками.

На дно форми для запікання викладіть трохи томатного соусу. Далі викладіть шар баклажанів (третину), змастіть третиною соусу, скропіть оливковою олією, розкидайте третину листя базиліку та посипте третиною пармезану. Повторіть ще двічі — всього має вийти три шари баклажанів. На найвищому шарі базилік не кладіть, залиште його для подачі, а зверху щедро посипте всю моцарелу.

Запікайте за температури 180 °C близько 25 хвилин, поки моцарела не стане пухирчастою і золотистою. Перед тим як нарізати, дайте страві постояти 5–10 хвилин, щоб вона трохи «схопилася» і тримала форму.

Посипте свіжим листям базиліку й подавайте. Такі баклажани в духовці смакують і гарячими, і теплими, а наступного дня їх легко розігріти — смак від цього лише стає насиченішим.

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