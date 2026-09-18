У Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт №12278, який змінить правила пенсійного забезпечення працівників прокуратури. Головна новація — заборона одночасно працювати прокурором і отримувати спеціальну пенсію за вислугу років: виплату пропонують призначати лише після звільнення з посади.

Правила пенсійних виплат в Україні можуть суттєво доповнити — Верховна Рада готує до другого читання законопроєкт №12278, який змінює пенсійне забезпечення працівників прокуратури. Як повідомляє Соцпортал із посиланням на картку документа, головна зміна — заборона одночасно працювати прокурором і отримувати спеціальну пенсію за вислугу років.

Документ уже ухвалений за основу й станом на 15 вересня 2026 року очікує на друге читання. Комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує ухвалити законопроєкт у другому читанні та в цілому, а голова фінансового комітету Данило Гетманцев закликав прискорити голосування. Водночас наразі йдеться саме про проєкт: нові правила ще не набули чинності.

Що зміниться для працюючих прокурорів

Ключова новація стосується можливості одночасно обіймати прокурорську посаду й отримувати пенсію за вислугу років. У підготовленій до другого читання редакції пропонується встановити, що таку пенсію призначатимуть і виплачуватимуть лише після звільнення з посади прокурора.

Нині законодавство не вимагає обов'язкового звільнення для призначення цієї пенсії — це під час розгляду документа підтверджував і бюджетний комітет Верховної Ради. Тобто зараз прокурор може водночас працювати й отримувати спеціальну виплату.

Нові умови призначення прокурорської пенсії

Законопроєкт також переписує умови виходу на прокурорську пенсію. Зокрема, зберігається вимога про вислугу не менш як 25 років, із яких щонайменше 15 років людина має пропрацювати на прокурорських посадах, — але до цього додаються вікові умови.

Для народжених після 1 січня 1986 року передбачений вік 65 років. Для представників старших поколінь — нижчий вік, який залежить від року народження. Окремо пенсії по інвалідності прокурорам пропонують призначати вже за загальними правилами Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Міняється і порядок підвищення вже призначених виплат: передбачено щорічний перерахунок з 1 березня із застосуванням загального коефіцієнта індексації. Таким чином, підвищення пропонують відв'язати від зростання зарплат чинних прокурорів.

Хто підпаде під нові правила

Голова профільного комітету Галина Третьякова пояснювала, що одна з цілей реформи — наблизити правила призначення та індексації спеціальних пенсій до загальних принципів пенсійної системи. На сайті Верховної Ради зазначалося, що документ підготували до другого читання ще у 2025 році, однак тривалий час його не вдавалося винести на остаточне голосування.

Водночас ідеться не про скасування пенсій для всіх працюючих пенсіонерів: звичайні працюючі пенсіонери в Україні далі мають право одночасно отримувати зарплату й пенсію. Заборона стосується саме спеціальної прокурорської пенсії за вислугу років.

Скільки зараз отримують прокурори

Ситуація зі спеціальними пенсіями давно викликає дискусії. За даними Пенсійного фонду, на 1 липня 2026 року середня пенсія в Україні становила 7 272,68 грн, а близько чверті пенсіонерів отримували від 3 до 4 тис. грн на місяць.

Для прокурорів діє спеціальна система: закон передбачає пенсію у розмірі 60% місячної зарплати за наявності необхідної вислуги. Серед прокурорів віком від 40 до 50 років 1 144 особи отримували в середньому близько 24 700 грн пенсії — приблизно в 3,4 раза більше за середню по країні. А шестеро прокурорів молодші за 40 років уже отримували пенсії за вислугу років із середнім розміром близько 58 тис. грн — майже у вісім разів більше за середню українську пенсію.

Особливо гостро питання постало після скандалів з оформленням прокурорам інвалідності. Наприклад, у 2024 році журналістське розслідування виявило десятки прокурорів Хмельницької області, які мали II групу інвалідності та отримували відповідні пенсійні виплати.

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