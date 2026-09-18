У Чернівецькій області роботодавці шукають водіїв — одну з найбільш затребуваних професій регіону — і готові платити до 100 тисяч гривень на місяць.

Вакансії водіїв у Чернівецькій області останнім часом помітно розширилися: роботодавці шукають людей за кермом і пропонують зарплату до 100 тисяч гривень на місяць. Як повідомляє «Чернівецька газета ЧАС», водій — одна з найбільш затребуваних професій на ринку праці регіону.

Попит на водіїв на Буковині продовжує зростати. Роботодавці відкривають нові вакансії в різних сферах — від пасажирських перевезень до логістики. Це означає, що люди з відповідним посвідченням можуть розраховувати на широкий вибір пропозицій.

Скільки платять водіям у Чернівецькій області

Найвищі ставки — до 100 000 гривень на місяць — пропонують на окремих вакансіях. Розмір оплати залежить від категорії транспортного засобу, досвіду водія та складності маршрутів. На міжміських і міжнародних рейсах, як правило, платять більше, ніж на коротких маршрутах у межах міста.

Хто може претендувати на роботу водієм

Для роботи потрібне посвідчення водія відповідної категорії. Для керування вантажівками — категорія C, для автобусів — D, для міжнародних перевезень — CE. Частина роботодавців також просить медичну довідку про придатність до керування транспортом.

Як знайти вакансію водія у Чернівецькій області

Шукати роботу можна кількома способами:

переглянути актуальні оголошення на сайтах з пошуку роботи;

звернутися до обласного центру зайнятості;

надіслати резюме напряму транспортним компаніям регіону.

Перед співбесідою варто підготувати посвідчення водія, медичну довідку та трудову книжку. Водіям із відкритими категоріями C і CE та досвідом роботи вдається швидше знайти пропозиції з високою зарплатою.

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