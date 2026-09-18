Соціальні виплати у Черкаській області цієї осені перерахують багатьом — житлову субсидію на опалювальний сезон 2026–2027 років більшості отримувачів Пенсійний фонд призначить автоматично, без зайвих звернень. Актуальні правила оформлення допомоги на оплату комунальних послуг зібрало черкаське видання «18000».

Нову заяву доведеться подавати тим, хто оформлює субсидію вперше, змінив склад домогосподарства, перелік комунальних послуг або має заборгованість. Базовий пакет документів — заява та декларація про доходи і витрати; у Черкасах їх приймають у ЦНАПі на вулиці Благовісній, 170 та в сервісних центрах Пенсійного фонду.

Державну житлову субсидію призначають домогосподарствам, у яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує обов'язковий платіж. Під час розрахунку Пенсійний фонд враховує офіційні доходи всіх членів родини: зарплату, пенсії, стипендії (крім соціальних), грошове забезпечення військовослужбовців, усі види соціальних виплат, зокрема допомогу по безробіттю, та інші надходження. Для сезону 2026–2027 беруть до уваги доходи за I–II квартали 2026 року, а для пенсійних виплат — пенсію за серпень 2026 року.

Хто отримає субсидію автоматично, а кому — нова заява

Більшості чинних отримувачів виплату перерахують автоматично: система самостійно перевірить дохідні критерії та наявність права на допомогу. Але є чотири випадки, коли заяву доведеться подавати наново. Перший — якщо людина оформлює допомогу вперше. Другий — якщо за попередній період змінився склад домогосподарства: хтось виписався або, навпаки, заселився. Третій — якщо змінився перелік отримуваних комунальних послуг чи управляюча компанія. Четвертий — споживачам, які мають заборгованість. Окремо варто зважати людям, які змінили місце проживання через воєнні дії: їм субсидію оформлюють за новим місцем перебування.

Які документи потрібні

Для тих, хто подає документи вперше, базовий пакет мінімальний: заява встановленого зразка та декларація про доходи і витрати. Залежно від життєвої ситуації додатково можуть знадобитися договір оренди житла (якщо ви орендуєте помешкання), довідка ВПО (у разі звернення за фактичним місцем проживання) або копія договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності боргів за комуналку).

Важливі й часові межі. Якщо звернутися в період з 1 жовтня до 30 листопада включно, держава призначить допомогу з самого початку опалювального періоду — з 1 жовтня, але не раніше фактичного виникнення права на неї.

Як борги впливають на призначення

Прострочена заборгованість за комунальні послуги, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і триває понад три місяці, може стати підставою для відмови у призначенні виплат. Тож перед оформленням варто перевірити стан особового рахунку та, за наявності боргу, укласти договір реструктуризації.

Як оформити субсидію через «Дію»

Найшвидший спосіб — через портал «Дія». Для цього авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи BankID, у меню послуг відкрийте розділ «Пенсії, пільги та допомога» та оберіть пункт «Заява субсидію». Далі перевірте анкетні дані, які підтягнулися з реєстрів, дайте відповіді на запитання про майновий стан, склад домогосподарства, наявність транспорту чи депозитів, оберіть спосіб виплат — на банківську картку чи через поштове відділення — та підпишіть заяву електронним підписом.

Якщо цифровим варіантом скористатися неможливо, документи приймають через вебпортал електронних послуг ПФУ, у ЦНАПі або безпосередньо в сервісному центрі Пенсійного фонду.

Куди звертатися в Черкасах

У Черкасах субсидію оформлюють через кілька сервісних точок. ЦНАП на вулиці Благовісній, 170 (єдиний багатоканальний call-центр: 073 058 30 30), Сервісний центр №1 Пенсійного фонду для цивільних громадян на проспекті Хіміків, 50, а також Сервісний центр для військовослужбовців та пільгових категорій на вулиці Остафія Дашковича, 4. Єдина безкоштовна гаряча лінія контакт-центру ПФУ — 0 800 503 753.

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