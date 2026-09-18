Социальные выплаты в Черкасской области этой осенью пересчитают многим — жилищную субсидию на отопительный сезон 2026–2027 годов большинству получателей Пенсионный фонд назначит автоматически, без лишних обращений. Актуальные правила оформления помощи на оплату коммунальных услуг собрало черкасское издание «18000».

Новое заявление придется подавать тем, кто оформляет субсидию впервые, изменил состав домохозяйства, перечень коммунальных услуг или имеет задолженность. Базовый пакет документов — заявление и декларация о доходах и расходах; в Черкассах их принимают в ЦНАПе на улице Благовестной, 170 и в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Государственную жилищную субсидию назначают домохозяйствам, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает обязательный платеж. При расчете Пенсионный фонд учитывает официальные доходы всех членов семьи: зарплату, пенсии, стипендии (кроме социальных), денежное обеспечение военнослужащих, все виды социальных выплат, в том числе пособие по безработице, и другие поступления. Для сезона 2026–2027 учитывают доходы за I–II кварталы 2026 года, а для пенсионных выплат — пенсию за август 2026 года.

Кто получит субсидию автоматически, а кому — новое заявление

Большинству действующих получателей выплату пересчитают автоматически: система самостоятельно проверит доходные критерии и наличие права на помощь. Но есть четыре случая, когда заявление придется подавать заново. Первый — если человек оформляет помощь впервые. Второй — если за предыдущий период изменился состав домохозяйства: кто-то выписался или, наоборот, заселился. Третий — если изменился перечень получаемых коммунальных услуг или управляющая компания. Четвертый — потребителям, у которых есть задолженность. Отдельно стоит учитывать людям, которые сменили место жительства из-за военных действий: им субсидию оформляют по новому месту пребывания.

Какие документы нужны

Для тех, кто подает документы впервые, базовый пакет минимальный: заявление установленного образца и декларация о доходах и расходах. В зависимости от жизненной ситуации дополнительно могут понадобиться договор аренды жилья (если вы арендуете помещение), справка ВПЛ (при обращении по фактическому месту жительства) или копия договора о реструктуризации задолженности (при наличии долгов за коммуналку).

Важны и временные рамки. Если обратиться в период с 1 октября до 30 ноября включительно, государство назначит помощь с самого начала отопительного периода — с 1 октября, но не ранее фактического возникновения права на нее.

Как долги влияют на назначение

Просроченная задолженность за коммунальные услуги, которая превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан и длится более трех месяцев, может стать основанием для отказа в назначении выплат. Поэтому перед оформлением стоит проверить состояние лицевого счета и, при наличии долга, заключить договор реструктуризации.

Как оформить субсидию через «Дію»

Самый быстрый способ — через портал «Дія». Для этого авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или BankID, в меню услуг откройте раздел «Пенсии, льготы и помощь» и выберите пункт «Заявление субсидию». Далее проверьте анкетные данные, подтянувшиеся из реестров, ответьте на вопросы об имущественном состоянии, составе домохозяйства, наличии транспорта или депозитов, выберите способ выплат — на банковскую карту или через почтовое отделение — и подпишите заявление электронной подписью.

Если цифровым вариантом воспользоваться невозможно, документы принимают через веб-портал электронных услуг ПФУ, в ЦНАПе или непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда.

Куда обращаться в Черкассах

В Черкассах субсидию оформляют через несколько сервисных точек. ЦНАП на улице Благовестной, 170 (единый многоканальный call-центр: 073 058 30 30), Сервисный центр №1 Пенсионного фонда для гражданских лиц на проспекте Химиков, 50, а также Сервисный центр для военнослужащих и льготных категорий на улице Остафия Дашковича, 4. Единая бесплатная горячая линия контакт-центра ПФУ — 0 800 503 753.

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