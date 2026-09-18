Работники тысяч компаний рискуют остаться без отсрочки от мобилизации после того, как с 1 сентября изменились правила бронирования. Часть предприятий потеряла статус критически важных и вместе с ним — бронь своих сотрудников.

Бронирование от мобилизации в Украине после 1 сентября «слетело» для части предприятий — работники тысяч компаний рискуют остаться без отсрочки. Как сообщает издание «Эксперт», новые правила ударили по работодателям, которые не смогли подтвердить статус критически важного предприятия.

Механизм изменений прост: чтобы и дальше бронировать военнообязанных, компания должна доказать, что она критически важна для экономики или жизнеобеспечения. После 1 сентября предприятия, не прошедшие такое подтверждение, выпали из перечня забронированных — а вместе с ними и их работники.

Масштаб ощутимый. По данным MC.today, бронирование исчезло примерно у 10% компаний, которые ранее имели такой статус. Речь не о единичных случаях, а о массовой волне: работники, которых до недавнего времени держали в резерве благодаря брони, теперь могут вернуться в зону внимания ТЦК.

Под ударом прежде всего те, чьи предприятия потеряли критичность. Как только бронирование аннулировано, отсрочка от призыва для конкретного работника перестает действовать — он формально возвращается в общую очередь военнообязанных. ТЦК в таком случае имеет право вызвать человека для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.

Важно понимать: потеря бронирования не означает автоматической мобилизации. Сначала человека вызывают в ТЦК, он проходит ВВК, и только по ее результатам с учетом состояния здоровья и семейных обстоятельств принимают дальнейшее решение.

Что делать, если вы остались без отсрочки

Первый шаг — проверить собственный статус в приложении «Резерв+» или на портале «Дія»: там видно, действует ли бронирование и какая отсрочка к нему привязана. Если бронь исчезла, сразу обратитесь к работодателю — именно он должен подтвердить критичность и повторно подать документы на бронирование.

Второй шаг — обновить военно-учетные данные, если это требуется. Бронирование не освобождает от обязанности состоять на воинском учете. Пока компания восстанавливает статус, работник должен быть готов, что его могут пригласить в ТЦК для прохождения ВВК в установленном порядке.

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