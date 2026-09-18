В Украине дети военных и ветеранов могут бесплатно оздоровиться и отдохнуть: государство оплачивает путевки в «Артек» или в другие детские учреждения. Рассказываем, кто имеет право на такую поддержку и какие документы нужны.

В Украине дети военных и ветеранов имеют право на бесплатное оздоровление и отдых за счет средств государственного бюджета. Речь прежде всего о путевках в Международный детский центр «Артек», а также в другие детские учреждения, которые родители могут выбрать по своему усмотрению. Как воспользоваться такой поддержкой в 2026 году, объяснили в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто имеет право на бесплатное оздоровление

Право на оздоровление за счет государственного бюджета имеют дети, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке. Перечень категорий определен Законом Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» и постановлениями Кабинета Министров. В него, в частности, входят дети участников боевых действий, дети погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, дети, проживающие на приближенных к боевым действиям территориях, а также дети-сироты и лишенные родительской опеки.

Отдельно в перечне упомянуты дети с инвалидностью, которые могут себя самостоятельно обслуживать, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, и те, у кого одному из родителей установлена инвалидность I или II группы. Также право на оздоровление имеют дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, участники детских творческих коллективов и спортивных команд.

Поскольку количество мест в пределах каждой оздоровительной смены ограничено, путевки распределяют с учетом приоритетности категорий. В первую очередь их получают дети-сироты, дети участников боевых действий, дети погибших защитников, дети с приближенных к боевым действиям территорий и дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию. Если потребности этих категорий полностью обеспечены, места могут предоставить другим детям, которые также имеют право на государственное оздоровление.

Как получить путевку в «Артек»

Родителям не нужно самостоятельно искать или покупать путевку — ее распределяют уполномоченные органы с учетом категории ребенка и очередности. Чтобы встать на учет, родители или законные представители обращаются в управление социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению прилагают копию свидетельства о рождении ребенка и документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории.

Как самостоятельно выбрать учреждение для отдыха

Помимо «Артека», в 2026 году действует еще один механизм: родители могут сами выбрать детское учреждение оздоровления и отдыха. Оно должно участвовать в государственной программе и иметь договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью. Воспользоваться этой возможностью могут дети военнослужащих ВСУ, Госпогранслужбы, Национальной гвардии, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, полицейских, а также дети погибших (умерших) защитников и защитниц.

Как оформить путевку: пошагово

Сначала один из родителей обращается в структурное подразделение, которое организует оздоровление и отдых детей, — по задекларированному или зарегистрированному месту жительства, а для ВПЛ — по фактическому. После подачи документов в течение трех рабочих дней их проверяют и выдают справку, подтверждающую право ребенка на путевку; она действительна три месяца.

Далее родители выбирают учреждение из списка участников государственной программы, связываются с ним, предоставляют копии определенных документов и получают подтверждение, что ребенка готовы принять на конкретную смену. После согласования заключается договор о предоставлении услуг — лично или дистанционно. В день заезда предоставляют оригиналы документов и медицинскую справку по форме № 079/о.

Услуги по оздоровлению и отдыху в рамках государственной программы оплачиваются из государственного бюджета, а воспользоваться ими можно один раз в календарный год. Перечень учреждений-участников и график смен публикуют на официальном веб-портале Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Помимо государственной программы, многие территориальные общины имеют собственные программы оздоровления детей, о которых можно узнать в органе местного самоуправления или военной администрации.