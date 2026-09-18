Тертый пирог с яблоками мы уже публиковали — а яблочный пирог с хрустящей крошкой сверху готовится совсем иначе. Начинку из яблок не нужно предварительно тушить или варить: яблоки выкладываются сырыми, заливаются особой смесью, а сверху покрываются рассыпчатой крошкой с орехами и овсяными хлопьями. Благодаря сметане и яйцу внутри пирог получается почти кремовым, а крошка поджаривается до хрустящего золотистого цвета.
Ингредиенты для яблочного пирога
Для основы и начинки:
- 2 ст. ложки пшеничной муки (плюс немного для подпыла);
- 1 порция готового или домашнего песочного теста на один корж;
- ⅓ стакана (приблизительно 67 г) сахара;
- ½ ч. ложки молотой корицы;
- ½ ч. ложки соли;
- 1 большое яйцо;
- ¾ стакана сметаны;
- 2 ч. ложки ванильного экстракта.
Для крошки и яблочной начинки:
- 160 г коричневого сахара;
- 60 г пшеничной муки;
- 50 г сахара;
- ¼ стакана мелко нарубленных поджаренных грецких орехов;
- ¼ стакана овсяных хлопьев;
- ½ ч. ложки молотой корицы;
- 6 ст. ложек размягченного сливочного масла;
- 3 стакана (приблизительно 400 г) крупно нарезанных очищенных яблок сорта Гренни Смит.
Как приготовить яблочный пирог: пошагово
На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте охлажденное тесто в круг диаметром примерно 30 см. Переложите его в форму для пирога диаметром около 23 см. Поднимите края, дайте тесту осесть в форму, затем плотно прижмите ко дну и стенкам, не растягивая. Поставьте в холодильник примерно на 30 минут или в морозилку на 10 минут.
В средней миске взбейте сахар, муку, корицу и соль.
В большой миске взбейте яйцо, сметану и ванильный экстракт. Добавьте сухую смесь к яичной массе и перемешайте до однородности.
Разогрейте духовку до 175 °C. В средней миске смешайте коричневый сахар, муку, сахар, грецкие орехи, овсяные хлопья и корицу. Добавьте масло и разотрите вилкой или ножом для теста до образования крошки.
Равномерно выложите яблоки на тесто. Залейте начинку сметанной смесью. Сверху посыпьте крошкой.
Выпекайте пирог, пока корж и крошка не станут золотисто-коричневыми, примерно 1 час. Переложите на решетку и дайте остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на 1 час перед подачей.
Подавайте яблочный пирог охлажденным — так начинка лучше держит форму, а кремовая серединка раскрывает вкус. По желанию добавьте шарик мороженого или взбитые сливки. Пирог хранится в холодильнике до 3 дней.
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