Яблочный пирог по этому рецепту готовится без предварительного варения начинки, а благодаря особой заливке внутри получается нежно-кремовым и очень сочным.

Тертый пирог с яблоками мы уже публиковали — а яблочный пирог с хрустящей крошкой сверху готовится совсем иначе. Начинку из яблок не нужно предварительно тушить или варить: яблоки выкладываются сырыми, заливаются особой смесью, а сверху покрываются рассыпчатой крошкой с орехами и овсяными хлопьями. Благодаря сметане и яйцу внутри пирог получается почти кремовым, а крошка поджаривается до хрустящего золотистого цвета.

Ингредиенты для яблочного пирога

Для основы и начинки:

2 ст. ложки пшеничной муки (плюс немного для подпыла);

1 порция готового или домашнего песочного теста на один корж;

⅓ стакана (приблизительно 67 г) сахара;

½ ч. ложки молотой корицы;

½ ч. ложки соли;

1 большое яйцо;

¾ стакана сметаны;

2 ч. ложки ванильного экстракта.

Для крошки и яблочной начинки:

160 г коричневого сахара;

60 г пшеничной муки;

50 г сахара;

¼ стакана мелко нарубленных поджаренных грецких орехов;

¼ стакана овсяных хлопьев;

½ ч. ложки молотой корицы;

6 ст. ложек размягченного сливочного масла;

3 стакана (приблизительно 400 г) крупно нарезанных очищенных яблок сорта Гренни Смит.

Как приготовить яблочный пирог: пошагово

На слегка присыпанной мукой поверхности раскатайте охлажденное тесто в круг диаметром примерно 30 см. Переложите его в форму для пирога диаметром около 23 см. Поднимите края, дайте тесту осесть в форму, затем плотно прижмите ко дну и стенкам, не растягивая. Поставьте в холодильник примерно на 30 минут или в морозилку на 10 минут.

В средней миске взбейте сахар, муку, корицу и соль.

В большой миске взбейте яйцо, сметану и ванильный экстракт. Добавьте сухую смесь к яичной массе и перемешайте до однородности.

Разогрейте духовку до 175 °C. В средней миске смешайте коричневый сахар, муку, сахар, грецкие орехи, овсяные хлопья и корицу. Добавьте масло и разотрите вилкой или ножом для теста до образования крошки.

Равномерно выложите яблоки на тесто. Залейте начинку сметанной смесью. Сверху посыпьте крошкой.

Выпекайте пирог, пока корж и крошка не станут золотисто-коричневыми, примерно 1 час. Переложите на решетку и дайте остыть до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на 1 час перед подачей.

Подавайте яблочный пирог охлажденным — так начинка лучше держит форму, а кремовая серединка раскрывает вкус. По желанию добавьте шарик мороженого или взбитые сливки. Пирог хранится в холодильнике до 3 дней.

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