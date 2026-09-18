Яблучний пиріг за цим рецептом готується без попереднього варіння начинки, а завдяки особливій заливці всередині виходить ніжно-кремовим і дуже соковитим.

Тертий пиріг з яблуками ми вже публікували — а яблучний пиріг із хрусткою крихтою зверху готується зовсім інакше. Начинку з яблук не потрібно попередньо тушкувати чи варити: яблука викладаються сирими, заливаються особливою сумішшю, а зверху покриваються розсипчастою крихтою з горіхами та вівсяними пластівцями. Завдяки сметані та яйцю всередині пиріг виходить майже кремовим, а крихта підсмажується до хрусткого золотистого кольору.

Інгредієнти для яблучного пирога

Для основи та начинки:

2 ст. ложки пшеничного борошна (плюс трохи для підпилу);

1 порція готового або домашнього пісочного тіста на один корж;

⅓ склянки (приблизно 67 г) цукру;

½ ч. ложки меленої кориці;

½ ч. ложки солі;

1 велике яйце;

¾ склянки сметани;

2 ч. ложки ванільного екстракту.

Для крихти та начинки з яблук:

160 г коричневого цукру;

60 г пшеничного борошна;

50 г цукру;

¼ склянки дрібно посічених підсмажених волоських горіхів;

¼ склянки вівсяних пластівців;

½ ч. ложки меленої кориці;

6 ст. ложок розм'якшеного вершкового масла;

3 склянки (приблизно 400 г) грубо нарізаних очищених яблук сорту Гренні Сміт.

Як приготувати яблучний пиріг: покроково

На злегка присипаній борошном поверхні розкачайте охолоджене тісто в круг діаметром приблизно 30 см. Перекладіть його у форму для пирога діаметром близько 23 см. Підніміть краї, дайте тісту осісти у форму, потім щільно притисніть до дна та стінок, не розтягуючи. Поставте в холодильник приблизно на 30 хвилин або в морозилку на 10 хвилин.

У середній мисці збийте цукор, борошно, корицю та сіль.

У великій мисці збийте яйце, сметану та ванільний екстракт. Додайте суху суміш до яєчної маси та перемішайте до однорідності.

Розігрійте духовку до 175 °C. У середній мисці змішайте коричневий цукор, борошно, цукор, волоські горіхи, вівсяні пластівці та корицю. Додайте масло та розітріть виделкою або ножем для тіста до утворення крихти.

Рівномірно викладіть яблука на тісто. Залийте начинку сметанною сумішшю. Зверху посипте крихтою.

Випікайте пиріг, доки корж і крихта не стануть золотисто-коричневими, приблизно 1 годину. Перекладіть на решітку й дайте охолонути до кімнатної температури, потім поставте в холодильник на 1 годину перед подачею.

Подавайте яблучний пиріг охолодженим — так начинка краще тримає форму, а кремова серединка розкриває смак. За бажанням додайте кульку морозива або збиті вершки. Пиріг зберігається в холодильнику до 3 днів.

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