Купівля старої сільської хати замість міської квартири стає дедалі популярнішим трендом в Україні. Сам будинок коштує недорого, однак головні витрати припадають саме на ремонт — своїм досвідом поділився українець Ілля Ковальчук.

Житло на Закарпаття дедалі частіше обирають українці замість квартири в місті — і це не лише пільгові програми для військових, а й звичайна ринкова тенденція: старі сільські хати коштують недорого, тож їх купують і повертають до життя. Як повідомляє ТСН, скільки насправді доводиться вкладати у відновлення будинку в гірській місцевості, розповів український блогер Ілля Ковальчук в Instagram.

Старий будинок у Карпатах він придбав за 13 500 доларів США. Однак ця цифра виявилася лише початком витрат — повернення хатини до життя коштувало значно дорожче за саму купівлю.

Скільки коштував ремонт старої хати

За словами Ковальчука, на повний ремонт переробленого будинку в нього пішло близько 30 000 доларів. Він наголосив, що більшість робіт було виконано ще в 2021–2022 роках, коли ціни на матеріали та послуги були значно нижчими.

«Пішло десь 30 000 доларів, але враховуйте, що більшість було зроблено у 2021–2022 роках. Зараз варто розраховувати на х1,5–2 реалістично. Плюс залежить від стану будинку та капітальності реновації», — поділився блогер.

Тобто якщо оновлювати таку саму хату тепер, на ремонт довелося б закласти від 45 000 до 60 000 доларів. До того ж реальна сума напряму залежить від села, початкового стану стін та даху й багатьох інших деталей.

Що вдалося зробити за ці гроші

За вказану суму блогер повністю оновив будинок зсередини: облаштував зручну ванну кімнату й велику кухню, відремонтував піч, замінив меблі та додав сучасний декор. Фактично від старої хати залишилися лише стіни та дах, а внутрішній простір перетворився на сучасне житло.

Через загрозу обстрілів і відключення світла українці тепер інакше обирають житло. Окрім ціни та району, покупці й орендарі зважають на поверх, наявність генератора і загальну автономність будинку. Саме тому чимало родин надають перевагу старим сільським садибам замість квартир у багатоповерхівках.

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