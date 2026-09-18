Панкейки в німецькому стилі, або Dutch Baby, — це справжнє видовище в духовці: тісто надувається пишною скоринкою, а всередині лишається ніжна, кремова серцевина. Приготувати їх простіше, ніж здається, і на сковороді нічого перевертати не потрібно.

Рецепт тонких млинців на молоці ми вже публікували — а панкейки в німецькому стилі готуються зовсім інакше і випікаються в духовці.

Німецькі панкейки, або Dutch Baby, — це великий пухкий млинець-«запіканка», який під час випікання надувається високими хрусткими бортиками, а всередині залишається ніжною, майже кремовою серединкою. Це щось середнє між крепами та поповером, і головна краса рецепта в тому, що нічого не треба перевертати чи смажити порціями: все тісто виливається в одну гарячу сковороду і вирушає в духовку.

Інгредієнти для панкейків

3 великі яйця кімнатної температури (потримайте їх у теплій воді 5 хвилин);

120 г борошна (приблизно пів склянки);

120 мл незбираного молока кімнатної температури;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

дрібка солі;

щіпка меленого мускатного горіха (за бажанням);

3 столові ложки вершкового масла (несоленого).

Як приготувати панкейки: покроково

Розігрійте духовку. Встановіть температуру 220 °C. Поставте в духовку жаростійку сковороду (чавунну або з нержавіючої сталі) і дайте їй прогрітися щонайменше 8 хвилин.

Зробіть тісто. Поки сковорода нагрівається, складіть у чашу блендера яйця, борошно, молоко, цукор, сіль, мускат і ваніль. Збийте на високій швидкості 30 секунд до однорідності, посередині зішкребіть борошно зі стінок, щоб усе добре перемішалось.

Змастіть сковороду. Обережно вийміть гарячу сковороду з духовки за допомогою прихваток. Покладіть 3 столові ложки масла, поверніть сковороду, щоб масло розтануло і вкрило дно та бортики. Масло має шипіти.

Вилийте тісто. Вилийте все тісто в центр змащеної сковороди та одразу поверніть її в духовку.

Випікайте. Печіть 16–18 хвилин, поки панкейк не підніметься і не стане золотистим по краях.

Діставайте панкейки з духовки лише в прихватках, щоб не обпектися, і подавайте одразу: вони швидко осідають і втрачають свою ефектну пишність. Тому топінги краще підготувати заздалегідь. До такої страви чудово пасують цукрова пудра, свіжі ягоди чи нарізані фрукти, домашній полуничний соус, медове масло, збите з корицею, або кленовий сироп з протертою малиною. Тісто можна замішати заздалегідь і потримати в холодильнику, а перед випіканням швидко розмішати віночком.

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