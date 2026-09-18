Покупка старого сельского дома вместо городской квартиры становится всё более популярным трендом в Украине. Сам дом стоит недорого, однако основные расходы приходятся именно на ремонт — своим опытом поделился украинец Илья Ковальчук.

Жильё на Закарпатье украинцы всё чаще выбирают вместо квартиры в городе — и это не только льготные программы для военных, но и обычная рыночная тенденция: старые сельские хаты стоят недорого, поэтому их покупают и возвращают к жизни. Как сообщает ТСН, сколько на самом деле приходится вкладывать в восстановление дома в горной местности, рассказал украинский блогер Илья Ковальчук в Instagram.

Старый дом в Карпатах он купил за 13 500 долларов США. Однако эта сумма оказалась лишь началом — возвращение хаты к жизни стоило значительно дороже самой покупки.

Сколько стоил ремонт старой хаты

По словам Ковальчука, на полный ремонт дома у него ушло около 30 000 долларов. Он подчеркнул, что большинство работ было выполнено ещё в 2021–2022 годах, когда цены на материалы и услуги были заметно ниже.

«Ушло где-то 30 000 долларов, но учитывайте, что большинство было сделано в 2021–2022 годах. Сейчас стоит рассчитывать на х1,5–2 реалистично. Плюс зависит от состояния дома и капитальности реновации», — поделился блогер.

То есть если обновлять такую же хату сейчас, на ремонт пришлось бы заложить от 45 000 до 60 000 долларов. Причём реальная сумма напрямую зависит от села, исходного состояния крыши, а также от множества других деталей.

Что удалось сделать за эти деньги

За указанную сумму блогер полностью обновил дом изнутри: обустроил удобную ванную комнату и большую кухню, капитально отремонтировал печь, заменил мебель и добавил современный декор. Фактически от старой хаты остались только стены и крыша, а внутреннее пространство превратилось в современное жильё.

Из-за угрозы обстрелов и отключений света украинцы теперь иначе выбирают жильё. Покупатели и арендаторы смотрят не только на цену и район, но и на этаж, наличие генератора и общую автономность дома. Именно поэтому немало людей отдают предпочтение старым сельским усадьбам вместо квартир в многоэтажках.

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