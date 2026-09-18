Уровень готовности столицы к отопительному сезону сейчас оценивают лишь в 40%. Какие объекты защищают, что строят для Левого берега и когда завершат ключевые работы.

Подготовка Киева к зиме и возможные льготы для жителей — это вопросы, которые сейчас волнуют столицу больше всего. По предварительным оценкам, общий уровень готовности города к отопительному сезону сейчас составляет лишь около 40%.

Такой показатель действительно вызывает беспокойство, ведь еще в феврале, когда город начал работать над планами повышения устойчивости, готовность оценивали всего в 1,5%. С тех пор удалось выполнить значительный объем работ, однако времени до начала холодного периода осталось немного.

О проблемах и темпах подготовки столицы сообщил экс-глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин. Одним из ключевых направлений он называет усиление защиты энергетических объектов, от которых зависит стабильная работа систем отопления, водоснабжения и других городских служб.

Строительство защитных сооружений на киевских подстанциях началось в начале мая. Сейчас эти работы выполнены примерно на 80%, а завершить их планируют до конца сентября. От того, удастся ли соблюсти график, в значительной степени будет зависеть, насколько быстро энергосистема города восстановится после возможных атак и аварий.

Как отмечает Сергей Сухомлин, для Киева опасно полагаться только на крупные ТЭЦ, которые остаются уязвимыми из-за масштаба и концентрации оборудования. Именно поэтому предлагают децентрализацию теплоснабжения — создание сети полуподземных защищенных котельных мощностью от 40 до 120 МВт, чтобы обеспечить теплом отдельные микрорайоны даже в случае повреждения части инфраструктуры.

Отдельный проект реализуют для Левого берега Киева. Там строят новые полуподземные мощности общим объемом около 520 МВт со вторым уровнем защиты. Они будут работать во взаимодействии с ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, а их главная задача — повысить надежность отопления Русановки, Березняков и прилегающих территорий. Завершить создание этих мощностей планируют ориентировочно в декабре, поэтому часть резервных объектов может заработать уже после начала отопительного сезона.

Наиболее проблемными участками городской инфраструктуры называют не только энергетику, но и системы водоснабжения и канализации. Их работа напрямую связана с отоплением. Особую опасность представляют канализационные насосные станции — при длительном обесточивании неочищенные стоки могут попасть в водоемы, создавая риск загрязнения Днепра. Поэтому продолжается развертывание мобильных станций водоснабжения, которые должны стать резервом для населения, если централизованная система временно выйдет из строя.

Что означает 40% готовности для жителей столицы

Оценка в 40% не означает, что Киев останется без тепла в начале зимы: системы теплоснабжения продолжают работать, а коммунальные предприятия готовят сети, тепловые пункты и оборудование к новому сезону. В то же время этот показатель говорит об уровне готовности именно комплексной системы защиты и резервирования, которая должна обеспечить стабильную работу города в условиях военных рисков.

Для жителей это означает необходимость готовиться не только к стандартным зимним неудобствам, но и к возможным аварийным сценариям. В домах важно проверить внутренние сети, запорную арматуру, подвалы и тепловые узлы. ОСМД и управляющие компании должны заранее определить порядок действий на случай отсутствия электроэнергии, воды или тепла.

Дополнительно понадобятся генераторы, запасы технической воды, фонари, зарядные станции и средства связи. В то же время генераторы нельзя устанавливать в подъездах, подвалах, на лестничных клетках или возле окон — выхлопные газы представляют смертельную опасность.

Ближайшие месяцы станут определяющими для подготовки Киева к отопительному сезону. До конца сентября город должен завершить значительную часть защитных работ, параллельно — обеспечить резервное электропитание объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

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