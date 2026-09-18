Від початку 2026 року будівельні матеріали подорожчали на 30–50%. Найбільше зросли в ціні арматура, бетон, цегла та кабель — і це ще не межа, попереджають виробники.

Подорожчання проїзду в Житомирі та інших послуг виявилося лише одним із проявів загальної хвилі здорожчання: за підрахунками виробників, будівельні матеріали від початку 2026 року подорожчали на 30–50% залежно від категорії продукції. Сильніше за інших підскочила в ціні арматура, і це відчують усі, хто зараз будує або ремонтує житло.

Як повідомляє РБК-Україна, за даними Держстату, вартість будівельних робіт за рік зросла на 23,1%, а ціни виробників промислової продукції, до якої належать і будматеріали, підскочили одразу на 39,1%. Це вже позначилося на первинному ринку житла: у другому кварталі 2026 року квартири в новобудовах подорожчали на 20,5% порівняно з тим самим періодом торік.

Керівник служби замовника девелоперської компанії Standard One Артем Гордійчук перелічив матеріали, які дорожчають найшвидше: бетон, розчини, цегла, арматура та кабелі. Через зростання вартості доставки матеріалів, які б навіть не дорожчали, на ринку сьогодні практично не лишилося.

Фахівці ПБГ «Ковальська» в коментарі виданню називають головні причини зростання цін: подорожчання пального, сировини (цемент, пісок, щебінь) та вартості праці. Додатковий тиск створює підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниці».

Чому під загрозою саме арматура

Окрема історія з арматурою, яку вже сьогодні розглядають як головний драйвер подальшого подорожчання. У департаменті комунікацій «АрселорМіттал Кривий Ріг» пояснили: протягом останніх місяців ціна на арматуру для кінцевого споживача суттєвих коливань не мала, однак після ракетного удару РФ по підприємству виробник змушений був частково зупинити виробничі процеси.

Саме цей факт та висока ціна на електроенергію для промисловості, за оцінкою компанії, може негативно вплинути на собівартість української арматури найближчим часом. Світові ринки теж налаштовані на підвищення цін на арматуру, тож динаміку вітчизняного ринку далі посилюватиме й зовнішній чинник.

Що чекає на покупців до кінця року

Прогноз на друге півріччя все ж невтішний. За оцінками Standard One, до кінця 2026 року вартість матеріалів та інженерного обладнання, залежно від категорії, може зрости в середньому ще на 10–20% від поточного рівня.

Як не переплатити

Тим, хто планує ремонт або будівництво, експерти радять завчасно фіксувати кошторис і ціни у виробників, а при закупівлі арматури та бетону звертати увагу на договори з фіксованою ціною. Оскільки подорожчання прогнозують на 10–20% за кілька місяців, завчасно придбані матеріали здатні помітно зберегти бюджет.

Раніше Politeka повідомляла, оренда квартир у Черкасах подорожчала на 20–30%.

Також Politeka повідомляла, молоко, сир та масло подорожчають на 5–10% до кінця року.