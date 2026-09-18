С начала 2026 года строительные материалы подорожали на 30–50%. Сильнее всего выросли в цене арматура, бетон, кирпич и кабель — и это еще не предел, предупреждают производители.

Подорожание проезда в Житомире и других услуг стало лишь одним из проявлений общей волны удорожания: по подсчетам производителей, строительные материалы с начала 2026 года подорожали на 30–50% в зависимости от категории продукции. Сильнее всего выросла в цене арматура, и это ощутит каждый, кто строит или ремонтирует жильё.

Как сообщает РБК-Украина, по данным Госстата, стоимость строительных работ за год выросла на 23,1%, а цены производителей промышленной продукции, к которой относятся и стройматериалы, подскочили сразу на 39,1%. Это уже отразилось на первичном рынке жилья: во втором квартале 2026 года квартиры в новостройках подорожали на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель службы заказчика девелоперской компании Standard One Артём Гордийчук перечислил материалы, которые дорожают быстрее всего: бетон, растворы, кирпич, арматура и кабель. Из-за роста стоимости доставки материалов, которые бы даже не дорожали, на рынке сегодня почти не осталось.

Специалисты ПБГ «Ковальская» в комментарии изданию называют главные причины роста цен: подорожание топлива, сырья (цемент, песок, щебень) и стоимости труда. Дополнительное давление создаёт повышение тарифов на грузовые перевозки «Укрзализныци».

Почему под угрозой именно арматура

Отдельная история с арматурой, которую уже сегодня рассматривают как главный драйвер дальнейшего удорожания. В департаменте коммуникаций «АрселорМиттал Кривой Рог» объяснили: в последние месяцы цена на арматуру для конечного потребителя существенных колебаний не имела, однако после ракетного удара РФ по предприятию производитель был вынужден частично остановить производственные процессы.

Именно этот факт и высокая цена на электроэнергию для промышленности, по оценке компании, может негативно повлиять на себестоимость украинской арматуры в ближайшее время. Мировые рынки тоже настроены на повышение цен на арматуру, поэтому динамику отечественного рынка усилит и внешний фактор.

Что ждёт покупателей до конца года

Прогноз на второе полугодие всё же неутешительный. По оценкам Standard One, до конца 2026 года стоимость материалов и инженерного оборудования, в зависимости от категории, может вырасти в среднем ещё на 10–20% от текущего уровня.

Как не переплатить

Тем, кто планирует ремонт или строительство, эксперты советуют заранее фиксировать смету и цены у производителей, а при закупке арматуры и бетона обращать внимание на договоры с фиксированной ценой. Поскольку удорожание прогнозируется на 10–20% всего за несколько месяцев, заранее купленные материалы способны заметно сберечь бюджет.

Ранее Politeka сообщала, аренда квартир в Черкассах подорожала на 20–30%.

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