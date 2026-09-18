Мобилизация в Украине продолжается, и теперь военнообязанные могут попасть на службу без основного этапа рекрутинга через ТЦК — напрямую в выбранную бригаду. Юрист Ирина Цыбко объяснила, как действует такой механизм и кого он касается.

Мобилизация в Украине продолжается, и для многих военнообязанных появился альтернативный путь попасть на военную службу — без прохождения основного этапа рекрутинга через территориальный центр комплектования. Как сообщают Факты ICTV, о деталях процедуры, которую в народе окрестили «мобилизацией без ТЦК», рассказала адвокат, партнер АО RELIANCE Ирина Цыбко.

По словам юриста, правительство разрешило командирам воинских частей — прежде всего приоритетных — мобилизовать добровольцев напрямую, минуя территориальные центры комплектования на этапе рекрутинга и выбора должности.

Двери ТЦК вы не обойдете полностью, ведь юридическое оформление и внесение данных в реестры все равно синхронизируется с централизованными системами, однако ключевой процесс принятия решений сместился непосредственно к воинским частям.

Схема попадания в выбранную бригаду состоит из нескольких шагов:

Поиск вакансии и контакт. Военнообязанный выбирает подразделение и должность — через рекрутинговые центры, сайты вакансий или напрямую связавшись с частью.

Военнообязанный выбирает подразделение и должность — через рекрутинговые центры, сайты вакансий или напрямую связавшись с частью. Собеседование и рекомендательное письмо. После успешного интервью командир части выдает письменное согласие.

После успешного интервью командир части выдает письменное согласие. Прохождение ВЛК. Доброволец проходит военно-врачебную комиссию.

Доброволец проходит военно-врачебную комиссию. Зачисление в списки. Приказ издает командир части, после чего человек отправляется на службу или сначала на базовую общевойсковую подготовку, если опыта нет.

Кого касается мобилизация без ТЦК

Специалист подчеркивает: эта процедура касается исключительно добровольцев, которые сознательно выбирают конкретную бригаду и специальность. Главный плюс — гарантия попадания именно в выбранное подразделение на выбранную должность. Раньше случалось, что рекомендательные письма от частей «терялись» в ТЦК, и человека отправляли в другие рода войск. Прямой механизм устраняет этот риск.

Ирина Цыбко также подчеркнула, что прямой призыв не является способом уклонения от мобилизации или прохождения ВЛК. Это инструмент для повышения эффективности рекрутинга, который позволяет мотивированным бойцам попадать туда, где их навыки будут наиболее полезными.

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