Доплаты для учителей в Украине можно существенно увеличить за счет нескольких легальных надбавок — от сертификации до работы в инклюзивных классах. Рассказываем, за что и сколько доплачивают педагогам в 2026 году.

Зарплаты учителей в Украине в 2026 году остаются темой, которая больше всего волнует педагогов: базовые оклады, несмотря на повышение ставок по ЕТС с 1 января, все еще скромные, поэтому доплаты для учителей — реальный способ увеличить доход уже сегодня.

О том, какие надбавки доступны педагогам и за что доплачивают, рассказывают в системе оплаты труда в образовании — по постановлению Кабмина №1749 должностной оклад обязательно повышается на 40%.

Самая выгодная надбавка — сертификация

Самый эффективный инструмент — сертификация педагогических работников. Она дает право на надбавку в размере 20% к должностному окладу сроком на три года. Эта доплата не привязана к дополнительной нагрузке, поэтому обеспечивает долгосрочный рост дохода.

Отдельно действует гарантированная ежемесячная доплата за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ №1286), которая составляет около 2 000 гривен, но корректируется в зависимости от педагогической нагрузки.

Звания и дополнительные виды деятельности

Присвоение звания "учитель-методист" предусматривает надбавку примерно на уровне 15% от должностного оклада. Для этого нужно пройти аттестацию и подтвердить профессиональные результаты, поэтому инструмент доступнее для опытных педагогов.

Заметно влияют на выплаты и доплаты за дополнительные виды деятельности — от 10% до 20%. Больше всего платят за работу в инклюзивных классах (примерно +20%), а также за проверку письменных работ (10–20% в зависимости от предмета) и выполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом.

Надбавка за престижность труда

Отдельно выделяется надбавка за престижность труда — до 30% должностного оклада. Ее устанавливает руководитель учебного заведения, однако на практике размер часто зависит от финансовых возможностей местного бюджета и может снижаться до минимума.

Что уже выросло в 2026 году

С 1 января 2026 года зарплаты учителей и преподавателей выросли ориентировочно на 30%, а дополнительная корректировка еще примерно на 20% предусмотрена в сентябре. Базовая надбавка для педагогических работников увеличена на 2 000 гривен, а для тех, кто работает в прифронтовых регионах, — до 4 000 гривен с учетом повышенных рисков.

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